Coronavirus en Asturias | Los profesores se encierran para reclamar trabajar desde casa a partir del lunes Los representantes de los sindicatos, en la consejería. / PABLO LORENZANA Hasta última hora de ayer la consejería insistía en que deben acudir a los centros, salvo los que tengan patologías. El colegio Lastra, de Mieres, registra un positivo O. ESTEBAN / L. R. LORENZO gijón. Sábado, 14 marzo 2020, 03:56

La comunidad educativa asturiana está enfadada. Pública y concertada y en todas las etapas. No entienden por qué debieron acudir ayer a los centros, pudiendo realizar su labor desde casa. Lo pidieron ya el jueves por la noche y lo volvieron a solicitar en las reuniones mantenidas por la consejera de Educación ayer por la mañana, con las organizaciones sindicales y patronales de la concertada y con la Junta de Personal Docente de los centros públicos no universitarios. Pero no hubo cambio de opinión. Solo en una cosa: pueden no acudir aquellos docentes que tengan patologías previas o hayan tenido contacto con un positivo o uno sospechoso. Hasta última hora de ayer, la consejería no había cambiado de opinión respecto a los demás. Es, para todos los sindicatos, «inadmisible», porque a su juicio no se respeta el criterio científico y no se tiene en cuenta el peligro de contagio por superficies contaminadas o incluso por la necesidad de compartir espacios reducidos.

Durante la mañana se fueron conociendo casos de centros repartidos por toda la región que llamaban a la 'desobediencia'. La mayoría hacía referencia a la 'autonomía pedagógica y de gestión' reconocida por ley para los centros, y anunciaban su decisión de no volver el lunes. Mientras, la junta de personal docente se encerraba en la consejería para exigir el teletrabajo. No hubo cambio de opinión, pero los sindicatos dieron el encierro por concluido después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que hoy se decretará el estado del alarma. Dan por hecho que así las cosas podrán trabajar desde casa.

Mientras tanto, en el colegio Lastra de Mieres se confirmó ayer un caso positivo en un alumno de Primaria. El profesorado sí fue enviado a casa sobre la marcha y la dirección comunicó a las familias la situación.

En el aire quedan muchas cosas ahora. Por ejemplo, qué sucederá con la EBAU. Los ministerios de Educación y Universidades han convocado una reunión telemática el martes con las comunidades y la Conferencia de Rectores para que «la prueba de acceso a la Universidad se adapte a las nuevas circunstancias». En cuanto a la prueba de acceso para mayores de 25 años, se pospone al 17 y 18 de abril.

También está por ver cómo se articula la enseñanza estos días en los casos en que no sea posible la formación telemática.