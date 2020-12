Coronavirus Retiran del mercado estos ocho modelos de mascarillas por su falta de protección Son ya 151 los modelos retirados o reetiquetados en Europa desde el inicio de la pandemia EL COMERCIO Gijón Viernes, 18 diciembre 2020, 18:57

El uso de la mascarilla es vital para frenar la expansión del coronavirus, pero para lograr que nos proteja, no basta solo con utilizarla. Las mascarillas tienen que estar homologadas y cumplir con la normativa. No obstante, el Sistema de Alerta Rápida Europeo (RAPEX) lleva meses avisando de que en Europa se siguen vendiendo mascarillas que no filtran el porcentaje de partículas que anunciano a que carecen de los certificados necesarios. De hecho, ya se han notificado más de 150 mascarillas inseguras —la mayoría de tipo FFP2 o equivalentes—, ocho de ellas en esta última semana, según ha alertado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En concreto, son los siguientes modelos: Simbio Disposable Non Sterile Mask, Lucca Light. Lucca Care, EAN 7 805070 003660, KN95 Face Mask, Disposable protective mask with 3 lawyers, Da Shang Ren Yi Disposable fase mask, KN95, 3M (Counterfeit) Aura 9332 + (es una falsificación).

Con estas últimas ocho alertas del RAPEX son ya 151 los modelos retirados o reetiquetados desde el inicio de la pandemia. Básicamente, modelos FFP2 (los recomendados para las personas de riesgo y quienes los cuidan), como consecuencia de una insuficiente eficacia de filtración de partículas, inferior al 92% que exige la normativa europea (y que suman un 56% de las alertas). Otros motivos de alerta son un mal ajuste al contorno de la cara (25%) y la falta del certificado que acredita su eficacia (54%); a menudo las mascarillas retiradas reúnen más de un problema.

Consejos para evitar comprar una mascarilla que no nos proteja

Para el caso de las mascarillas de tipo FFP2, la OCU recuerda que únicamente se pueden comercializar las mascarillas KN95 hasta agotar existencias. Además, recomienda verificar que el etiquetado incluye el marcado CE y una numeración que corresponde a la norma EN 149 y al laboratorio certificador.

La OCU también aconseja evitar adquirir mascarillas a través de los 'market places' de las grandes plataformas de venta online y, dada su creciente disponibilidad en establecimientos físicos, priorizar su compra en farmacias, supermercados y establecimientos de confianza, por fiabilidad y porque garantizan los derechos del consumidor.