El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una niña asustada. Y. K.
Miércoles con Lucía Feito, psicóloga

Lucía Feito, psicóloga: «Usado de manera impulsiva o sin coherencia, el castigo es ineficaz y puede generar miedo, resentimiento o confusión»

La psicóloga Lucía Feito aborda cómo educar con estrategias eficaces y sin impulsos

Lucía Feito

Lucía Feito

Oviedo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:46

Comenta

Cuando hablamos de educación infantil, a veces nos dejamos llevar por la reacción del momento: un mal gesto, una desobediencia o un berrinche, y nuestro primer impulso es castigar. Sin embargo, el castigo, usado de manera impulsiva o sin coherencia, suele ser una de las estrategias menos eficaces para enseñar a nuestros hijos.

¿Quién no ha levantado la voz alguna vez por un berrinche o un desacuerdo con un hijo? Todos lo hemos hecho. El problema surge cuando el castigo se convierte en nuestra primera —y a veces única— herramienta educativa. La ciencia nos muestra que, usado de manera impulsiva o sin coherencia, el castigo es ineficaz y puede generar miedo, resentimiento o confusión.

El error más común: actuar en caliente

Reaccionar desde la frustración es normal, pero enseñar límites requiere calma. Castigar «en el momento» solo enseña al niño a evitar la reacción del adulto, no a entender por qué su conducta no es adecuada.

Incoherencia y desunión: el enemigo silencioso

Cambiar reglas según nuestro estado de ánimo o no coordinarse con la pareja crea mensajes contradictorios. Si mamá dice una cosa y papá otra, el niño aprende a negociar o manipular en lugar de comprender límites. Educar es un trabajo en equipo.

Más allá del castigo: estrategias que funcionan

  1. 1

    Refuerzo positivo: Elogiar conductas adecuadas motiva al niño y fortalece su autoestima.

  2. 2

    Límites claros y consistentes: Explicar normas de manera sencilla y aplicarlas con coherencia enseña responsabilidad.

  3. 3

    Escucha activa y empatía: Validar emociones y dialogar con los hijos fomenta cooperación y comprensión.

  4. 4

    Modelar conductas: Mostrar autocontrol, respeto y paciencia es más efectivo que cualquier castigo.

  5. 5

    Unidad parental: Presentarse como un equipo refuerza los límites y genera seguridad emocional.

Educar no es imponer miedo, sino acompañar, enseñar y guiar. Cuando ampliamos nuestro abanico de estrategias y dejamos de depender del castigo impulsivo, nuestros hijos aprenden a autorregularse, a tomar decisiones responsables y a crecer en un entorno seguro y afectivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  2. 2 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Vecinos de El Entrego intentan expulsar a unos okupas
  5. 5 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  6. 6 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  7. 7 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  8. 8 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  9. 9

    El Principado da luz verde a los centros privados de la Nebrija y la Alfonso X
  10. 10 En busca y captura un miembro de la banda de asaltantes de gasolineras de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Lucía Feito, psicóloga: «Usado de manera impulsiva o sin coherencia, el castigo es ineficaz y puede generar miedo, resentimiento o confusión»

Lucía Feito, psicóloga: «Usado de manera impulsiva o sin coherencia, el castigo es ineficaz y puede generar miedo, resentimiento o confusión»