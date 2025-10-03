La superheroína Inma brilla en un cuento Sus padres presentan el sábado en Corvera una fábula para recaudar fondos destinados a visibilizar la discapacidad y para las terapias de la niña

Lucía López Pérez Castrillón Viernes, 3 de octubre 2025, 16:53

Inma tiene poco más de 3 años y una sonrisa llena de luz. A pesar de que su condición, a la que los médicos aún no han podido poner nombre, no le permite hablar o correr como cualquier niño, Inma tiene la capacidad de transformarse en lo que quiera, incluso en superheroína.

Eso es lo que es en su primer cuento 'Inma y la luz de las estrellas', un libro escrito por sus padres, Santy Menor y Cristina Arias, junto a Eduardo Fonseca e ilustrado por Aida Blanco, que narra la historia de la pequeña corverana con un objetivo tan simple como necesario, «visibilizar la discapacidad» de cualquier tipo.

A través de una fábula protagonizada por los cuatro integrantes de la familia (Santy, Cristina, Inma y el pequeño Ander) se cuenta el viaje que la pequeña ha hecho a lo largo de estos años en los que ha pasado por Atención Temprana y varias terapias que han hecho de su crecimiento un camino un poco más fácil.

Inma se presenta como una niña nacida en una estrella, en la que viven más niños con diferentes discapacidades y que visita cuando quiere para jugar con ellos, sin renunciar a vivir en la tierra para repartir felicidad.

«La moraleja que queremos transmitir con el libro es que Inma es como una estrella caída del cielo que ilumina a todos los que la conocen y que todos los niños tienen su propia luz», explican Cristina y Santy que este sábado 4 de octubre, presentarán el libro en el centro Tomás y Valiente de Las Vegas (Corvera) a las 12.30 horas.

Ambos agradecen la acogida que el cuento ha tenido en el barrio, donde negocios locales y el propio Ayuntamiento de Corvera ya se han mostrado interesados en adquirir varios para vender y repartir entre las bibliotecas y colegios del concejo. El libro, que tiene un precio de 15 euros, también podrá adquirirse en la presentación y «todo lo recaudado va íntegramente para las terapias de Inma». En total se han impreso 500 ejemplares y en caso de venderlos todos se recaudarían más de 4.000 euros, lo que supone un año entero de terapias para la pequeña.

Al final del volumen se han incluido fotos reales de Inma en distintos momentos de su vida y en diversas terapias para que médicos, investigadores y otras familias con la misma condición la reconozcan y se ayude a visibilizar su discapacidad.

La familia agradece todo el apoyo recibido y especialmente a las personas que a lo largo de este tiempo han colaborado en el desarrollo de la pequeña como Atención Temprana de Avilés, Aspace en Gijón, Fasad en Meres y la Asociación Nora, en Siero, donde actualmente recibe terapias que compagina con su inicio de etapa en el Colegio Público de Las Vegas.

Un camino que Inma sigue recorriendo de la mano de sus padres y de su hermano con una sonrisa en la que cabe toda la luz de las estrellas.