El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química

El testimonio de la joven que denunció haber sido víctima de una violación el pasado fin de semana en el municipio de Galdakao, en ... la provincia de Vizcaya, apunta a un posible caso de sumisión química, es decir, a que el presunto autor doblegó la voluntad de la mujer suministrándole alguna sustancia. La chica, de 24 años, declaró que había conocido al presunto agresor en Bilbao y que le ofreció una tónica para beber. Después de tomarla, asegura que sufrió un vacío de memoria y que sólo recuerda algunas escenas en un piso, donde dice que la forzó a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. La chica sitúa también en la vivienda a un segundo joven, amigo del supuesto autor de la violación. Estos casos suelen ser difíciles de demostrar ya que el propio organismo elimina con rapìdez el rastro de ese tipo de drogas.

Los hechos denunciados se produjeron el pasado sábado, día 30 de agosto, por la noche. Después de entrar en contacto con un chico de 19 años, ambos fueron a tomar algo. A partir de ahí, la chica no recuerda cómo, pero se desplazaron hasta el barrio Urreta, en Galdakao, donde residía el sospechoso. Según la denuncia de la joven, la supuesta agresión se produjo en un domicilio, ubicado en la calle Oizmendi.

La muchacha logró salir del piso y una mujer la encontró sola llorando desconsolada y apoyada en una barandilla en una plaza, sobre las once de la noche. Se acercó a ella e intentó consolarla. Después, se presentaron otras tres personas, que llamaron al teléfono de emergencias 112 para alertar de lo sucedido. La chica les contó que un individuo al que había conocido en la capital vizcaína la había obligado a mantener relaciones sexuales no consentidas con él. En ese momento, cuando les estaba contando los detalles y cómo le había invitado a un refresco, se presentó en el lugar el supuesto agresor, que intentaba llevarse a la joven de allí. El joven insistía en que era su «amigo» y en que los hechos no habían sucedido como ella los estaba relatando. Junto a él se encontraba el amigo que, según ella, también había estado en el domicilio.

Justo entonces se presentaron en el lugar tres investigadores de la Ertzaintza, una mujer y dos hombres. La presencia policial ahuyentó al sospechoso, que se marchó de la plaza, aunque se mantuvo en los alrededores. Los ertzainas atendieron a la víctima y se pusieron en contacto con familiares o tutores. Además, tomaron los datos de los testigos.

La chica, desorientada y dolorida, fue trasladada en ambulancia hasta un centro sanitario, donde le examinaron un equipo de ginecología y un forense. Después, fue trasladada a dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia. Mientras, los policías, que disponían de una fotografía del sospechoso y de su número de teléfono móvil, le localizaron y detuvieron. La Ertzaintza continúa con la investigación.