Adri Pica no jugará en el Sporting de Gijón, que sigue buscando centrales

El Sporting de Gijón deberá continuar peinando el mercado de centrales, reactivando otras negociaciones que tiene en cartera y que había pulsado semanas atrás. ... Adrián Pica, defensa con el que tenía abierta una negociación para obtener su cesión, no formará parte del proyecto de Asier Garitano. El futbolista del Alavés, de 23 años, ha decidido finalmente declinar el planteamiento del Sporting, según confirmaron ayer fuentes de la negociación, después de tomarse un periodo de reflexión. Quedaba pendiente, en todo caso, la comunicación al club gijonés.

En principio, todo apunta a que su destino será el Mirandés, un club que ya conoce, puesto que militó en su filial antes de recalar en el Guijuelo. Miranda de Ebro se encuentra muy cerca de Vitoria y, además, el club 'jabato' le garantiza minutos, persuadido, por lo demás, por el trampolín que ofrece un equipo que ha hecho de la promoción de jóvenes futbolistas, que llegan a Anduva como cedidos y en muchos casos terminan dando el salto a Primera, su santo y seña.

El central tenía una posibilidad muy fuerte de recalar en el Valladolid, sobre todo si cristalizaban las gestiones para la llegada a su banquillo de Luis García Plaza, quien ya le hizo debutar en el Alavés y con el que mantiene una relación especial. Pero en las últimas horas, la opción que ganaba cuerpo era la de Borja Jiménez, lo que dio al traste con esta alternativa. Con Luis García alejándose del Valladolid, el central tenía claro que las dos opciones que más le interesaban, por distintos motivos, eran el Sporting y el Mirandés, que se ha impuesto en el criterio.

Ya sin Pica sobre la mesa, el Sporting sigue a la espera del valenciano Pablo Vázquez, al que el Deportivo de La Coruña, pese a no contar con él, no termina de facilitar su desvinculación. Se confía en que sea una cuestión de tiempo, puesto que el jugador, tras la comunicación del director deportivo Fernando Soriano de que no iba a ser imprescindible, no quiere continuar. Si sale ya tiene apalabrado su fichaje por el Sporting, aunque el Deportivo está poniendo muchas trabas.

En Mareo se tiene un estudio del mercado, con distintas posibilidades. Otras han sido descartadas por inviables, como la del gallego Sergio Barcia, que ha empezado la pretemporada con el Legia de Varsovia. Durante el año han sido observados y analizados futbolistas como el prometedor Arnau Comas, que jugó cedido en el Eibar y apunta a desvincularse del Basilea, o Pablo Tomeo, que termina contrato con el Mirandés.

Sergio, si se pone a tiro

Asier Garitano tiene entre ceja y ceja la reconstrucción de la defensa, que considera la piedra angular del nuevo proyecto. En principio, el club fichará seguro dos centrales. La incorporación de un tercero, que se contempla, está en el aire, supeditada a los perfiles de futbolistas que se fichen. Si por ejemplo el Sporting consiguiese repescar a Sergio Álvarez, una opción que se activará si se desvincula del Eibar, con el que le resta un año de contrato, el avilesino podría cumplir ese doble rol, siendo mediocentro y, de forma circunstancial, llegando a jugar de central. Si se pone a tiro, la intención del Sporting es fichar a Sergio, como viene informando EL COMERCIO.

La prioridad del técnico y de los gestores deportivos es cerrar cuanto antes los fichajes necesarios, afinando en la elección, sobre todo tras el fuerte compromiso económico alcanzado con los fichajes de Dubasin (1,6 millones de euros) y Gelabert (2 millones). Para alternar el centro de la defensa con el lateral tampoco se descarta a Diego. Todo dependerá del encaje económico que logre hacer el Sporting. Si puede ir a por un tercer central, lo incorporará. Y si no, la idea es contar con algún futbolista que pueda desempeñar ese papel si falta alguno de los específicos.