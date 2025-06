Adri Pica se toma su tiempo para decidir sobre la oferta del Sporting de Gijón

Javier Barrio Gijón Miércoles, 25 de junio 2025, 07:16 | Actualizado 07:22h. Comenta Compartir

El Sporting de Gijón atraviesa por una semana de calma tensa tras la agitación detectada durante el fin de semana por el fichaje ... de César Gelabert. El punto de mira apunta ahora hacia la línea defensiva, con las negociaciones abiertas por Pablo Vázquez y Adrián Pica. En los últimos días no se han registrado novedades en ninguno de los dos casos. Con el valenciano, que ha solicitado la rescisión de contrato después de que el Dépor le transmitiese que no iba a ser un futbolista imprescindible si se quedaba en Riazor, el club gallego se está tomando irónicamente su tiempo y, al menos por el momento, hasta que refuerce su defensa, no parece por la labor de facilitar su salida.

La otra alternativa en la que se trabaja, la del salmantino Adri Pica, propiedad del Alavés, sigue sobre la mesa en el mismo punto de hace unos días: el futbolista tiene que tomar una decisión sobre si aceptar jugar cedido la próxima temporada en el Sporting. Fuentes del entorno cercano a Pica confirman que el planteamiento del club gijonés es uno de los que más gustan al jugador, que cuenta con más ofertas. Tanto que valora mucho al Sporting como posible destino para la campaña 2025-2026. Pero el futbolista ha querido darse un mayor margen de tiempo para estudiar todas las posibilidades, sopesar los pros y los contras de su decisión y ya, con una opinión más armada, decidir. A sus 23 años, el central, originario de Alba de Tormes, entiende que está ante una decisión importante para continuar con su progresión y que quiere medir al máximo. Aunque hace dos temporadas competía en Segunda RFEF, con el Guijuelo, su carrera experimentó un gran salto de calidad tras su fichaje el verano pasado por el Alavés. Inicialmente iba a formar parte del filial babazorro, pero sus condiciones le abrieron la puerta de la plantilla del primer equipo, llegando a disputar diez partidos. Seis de ellos, como titular. Noticia relacionada Nacho Martín, sobre su renovación hasta 2029: «No tenía ninguna duda» Precedente con el Sporting Al Sporting curiosamente se enfrentó durante su etapa en Guijuelo, en el marco de la Copa del Rey. Disputó los noventa minutos de una eliminatoria en la que el Sporting impuso su mayor calidad, pasando de ronda sin mayores apuros y por un rotundo 0-3. En Mareo aguardan por la respuesta del futbolista, confiando en que se decante por el proyecto. Pica maneja otra opción del Mirandés, pero no es la única. Incluso alguna que se podría abrir en Primera. Hoy por hoy, no obstante, la prioridad es que su destino le garantice minutos y continuidad para proseguir su formación como futbolista profesional. El Alavés le ha dado libertad para que escoja su destino, aunque antes de salir tiene previsto abordar su renovación de contrato, que ya está sobre la mesa. Sucederá, seguramente, de forma paralela a la comunicación de su salida, cuando Adrián Pica tenga tomada ya la decisión sobre el equipo para el que competirá la próxima temporada.

