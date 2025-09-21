El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Así quedó la pierna derecha de Kevin, que fue amonestado, tras la dura entrada de Thalys. E. C.
El acta del partido Almería - Sporting de Gijón

La amarilla a Kevin, por disputar un balón «de forma temeraria, entrando con el pie por delante en forma de plancha»

El acta de Manuel Ángel Pérez, después de un polémico arbitraje en Almería que dejó al Sporting con nueve futbolistas, argumenta que la segunda cartulina a Guille fue por entrar al campo «sin mi autorización, tras permanecer fuera de forma voluntaria»

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:46

Siete faltas cometidas por el Real Sporting de Gijón (quince hizo el Almería, que terminó con tres amarillas), con un resultado final de cuatro ... tarjetas amarillas y dos rojas. El arbitraje del madrileño Manuel Ángel Pérez Fernández, colegiado de 35 años que cumple su segunda temporada en Segunda División, fue decisivo en el partido de ayer, que el Sporting terminó con derrota, pese a haberse adelantado en el marcador. La actuación arbitral deja herida por las dos expulsiones de Guille Rosas y Álex Corredera. Asier Garitano no les podrá utilizar en el partido del próximo domingo contra el Albacete.

