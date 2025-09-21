La amarilla a Kevin, por disputar un balón «de forma temeraria, entrando con el pie por delante en forma de plancha»

Siete faltas cometidas por el Real Sporting de Gijón (quince hizo el Almería, que terminó con tres amarillas), con un resultado final de cuatro ... tarjetas amarillas y dos rojas. El arbitraje del madrileño Manuel Ángel Pérez Fernández, colegiado de 35 años que cumple su segunda temporada en Segunda División, fue decisivo en el partido de ayer, que el Sporting terminó con derrota, pese a haberse adelantado en el marcador. La actuación arbitral deja herida por las dos expulsiones de Guille Rosas y Álex Corredera. Asier Garitano no les podrá utilizar en el partido del próximo domingo contra el Albacete.

Hubo dos secuencias especialmente controvertidas de su arbitraje. La primera, la expulsión del canterano, quien había sido amonestado en la primera mitad en una acción evitable por parte del jugador, que había arrojado un balón al campo para rebañar unos segundos al reloj. Pero la segunda amarilla, cuando el Sporting ganaba 0-1, cambió el choque. El Almería empataría poco después.

La acción tuvo lugar en el minuto 50. Guille salía en carrera por la banda y fue derribado por Baba cerca del banquillo del Sporting, quedando tendido fuera del césped. El colegiado no señaló falta y el juego continuó con saque de banda a favor del Almería. El canterano, que no estaba siendo atendido, se levantó unos segundos después y entró al campo, por lo que el árbitro del partido le mostró la segunda amarilla, entendiendo que el jugador tenía que haber pedido permiso para acceder al campo.

El acta del partido señala únicamente que Guille Rosas fue amonestado con la segunda tarjeta por, según argumenta Manuel Ángel Pérez, «entrar en el terreno de juego estando el balón en juego sin mi autorización, tras permanecer fuera de forma voluntaria».

Dura entrada de Thalys

Más extraña es la apreciación para justificar la amarilla que vio Kevin Vázquez, que disputó un balón con el brasileño Thalys, quien impactó con los tacos en la tibia de la pierna derecha del vigués. Una acción muy peligrosa y que el VAR debería haber revisado. Como resultado de la jugada, Kevin tenía una brecha en la zona, con un hematoma. Pero, sin embargo, fue amonestado por «disputar un balón a un contrario de forma temeraria, entrando con el pie por delante en forma de plancha».

A esto hay que sumar el penalti señalado en la primera mitad a favor del Almería por una mano inexistente de Justin Smith, que la tenía pegada al cuerpo. Ávalos Barrera, al frente del VAR, instó al colegiado madrileño a que revisase la jugada y este, finalmente, se corrigió.

En la expedición del Real Sporting de Gijón, que mantiene un contacto permanente con el Comité Técnico de Árbitros, hay malestar por el arbitraje del partido. En las próximas horas se analizarán las acciones de Guille Rosas y Corredera para ver si se puede recurrir alguna de las amarillas y que puedan estar disponibles para el domingo, lo que parece difícil. Al mismo tiempo también hay autocrítica por los errores cometidos, como esa primera amarilla a Guille y el desquiciamiento, muy perjudicial, en el que fue entrando el equipo con el arbitraje de Manuel Ángel Pérez.