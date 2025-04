Asier Garitano bromea sobre la victoria del Sporting en El Molinón: «Es la primera vez que saco un resultado positivo de aquí»

Andrés Maese Gijón Viernes, 18 de abril 2025, 22:22 Comenta Compartir

Asier Garitano es un entrenador serio, pero con un cierto toque de humor. Lo dejó ver tras la victoria del Sporting ante el Mirandés. Si Gelabert aseguró que «por qué no vamos a poder soñar con una tercera victoria ante el Cádiz», la respuesta del técnico no se hizo esperar. «Se le ha ido la pinza, ha hecho dos goles y se cree que… tenemos que ser conscientes de dónde venimos, centrarnos en el siguiente partido y sumar los 50 puntos. Hay que centrarse en el siguiente partido. Puedo entenderle por el golazo que ha hecho, pero si lo piensa en frío estará más de mi lado».

Con una media sonrisa, el preparador expuso que «con 47 puntos estamos un poco más tranquilos. Durante el partido se sufre, pero el trabajo ha sido bueno y me alegro mucho. Las dos victorias nos dan aire, pero tenemos que seguir trabajando». Además reconoció tras sumar una nueva victoria que «estamos contentos por cómo se ha jugado, por el ambiente de la grada y por los tres goles que hemos marcado».

Preguntado por el cambio de su equipo. Garitano subrayó que «son los resultados los que cambian. Los jugadores son buenos, por eso están en el Sporting. Había que hacerles ver que lo más importante es el crecimiento individual y darles herramientas para que rindan mucho mejor». Es un mensaje que ya repitió en más de una ocasión. También indicó que «vine a dar tranquilidad y son los futbolistas los que me la dan. Es una pasada el gran grupo que tengo».

También con un tono de humor y medio sonriendo, Garitano dijo que «es la primera vez que saco algo de Gijón. También me alegro por mí». Sobre su estreno como entrenador rojiblanco en El Molinón destacó que «sufres un poco menos y te gusta más cuando la gente está contigo. Los cánticos y la gente… es un campo mítico. Lo sufres mucho como rival y hoy lo he disfrutado mucho. No tengo derecho para quejarme de nada en mi primer partido como local».

Tuvo palabras para Cote. El de Roces regresó a la titularidad después de mucho tiempo. «Tiene una pierna izquierda fantástica, pero sobre todo lo incluimos en la alineación porque el inicio de juego lo íbamos a iniciar con los laterales. Nuestro juego iba a empezar por ahí. Cote para esas situaciones es muy bueno. Si éramos capaces de girarlos, para centros, tiros y estrategia también aporta. Viene de una dinámica que no estaba jugando mucho, pero es un jugador de muy alto nivel. Está muy metido y muy involucrado con el Sporting».

Hizo lo propio con uno de los hombres del partido. El bigoleador de la tarde en El Molinón: «Ya lo hablé con Gelabert. Encontrar a centrocampistas como César para dar pases, tirar, tener el balón… su primer gol ante el Mirandés es un ejemplo de ello. Ve el fútbol bien, se le ve contento, y con una calidad de entrenamiento muy buena».

Por último reconoció que el fin de semana seguirá lo que suceda tanto en Primera División como con los rivales directos. «Tengo el pequeño vicio de ver el fútbol. No sé si verlo, pero mirarlo sí. Ya analizaremos a los rivales cuando toque», concluyó.