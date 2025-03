El jefe del VAR, sobre el arbitraje en el Sporting-Albacete: «Cuando se interviene tres veces en un partido, no ha estado bien»

Javier Barrio Gijón Martes, 25 de marzo 2025, 11:50 | Actualizado 12:59h. Comenta Compartir

Carlos Clos Gómez, el máximo responsable del VAR en España, reconoció esta madrugada en una entrevista concedida a 'El Larguero', en la 'Cadena Ser', que la actuación en El Molinón de Muresan Muresan, árbitro acompañado de Caparrós Hernández en el VAR, había sido bastante desafortunada, en un partido que terminó con derrota del Real Sporting de Gijón (0-2), muy afectado por las decisiones arbitrales.

«No me gusta hablar de las calificaciones de los árbitros de manera externa. Evidentemente, cuando intervienen tres veces en un partido, el árbitro no ha estado bien. Le han tenido que llamar en tres ocasiones, ¿no?», recordó el jefe del VAR, quien, en todo caso, no quiso realizar más valoraciones públicas y concluyó que «preferimos hacer nuestra autocrítica de puertas para dentro».

Hubo una polémica cuarta llamada al colegiado, de origen rumano y adscrito al Comité Valenciano, pero esta se omitió en la publicación el domingo por la noche de los audios, en lo que parecía una clara vulneración del protocolo del VAR, que el Sporting estaba estudiando, con la idea de presentar una reclamación hoy ante el Comité de Competición.

Cabe recordar, como informa hoy EL COMERCIO, que el arbitraje de Muresan Muresan y de Caparrós Hernández, en su cometido al frente del VAR, no ha gustado nada en Madrid, siendo suspendidos por el Comité Técnico de Árbitros (CTA). En ese sentido, los dos apuntan a ser enviados a la 'nevera'. El castigo del segundo, que arbitra todas las semanas como colegiado específico del VAR, podría confirmarse el jueves. Para conocer el de Muresan Muresan, mientras, habría que esperar a la semana que viene, puesto que no le tocaría dirigir partidos este fin de semana.

Clos Gómez confirmó también que David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, había conversado en las últimas horas sobre lo sucedido en El Molinón con miembros del CTA, tras una actuación que dejó tres jugador expulsados (dos del Sporting, Róber Pier y Yáñez) y dos penaltis señalados que dieron la victoria al Albacete. «Sí, se ha puesto en contacto. Además habitualmente hablamos con él (David Guerra)», dijo el excolegiado aragonés, explicando que «no he sido yo el que ha hablado directamente con él» y añadiendo que «el diálogo es siempre cordial».

