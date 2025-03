El Sporting de Gijón presenta alegaciones previas para recuperar a Yáñez de cara al partido del domingo en Huesca

Javier Barrio Gijón Martes, 25 de marzo 2025, 12:58 Comenta Compartir

El Real Sporting de Gijón ha presentado este mediodía alegaciones previas ante el Comité de Competición por la expulsión de Rubén Yáñez, entendiendo que cualquier recurso por la roja de Róber Pier no iba a prosperar y centrándose así en una de las decisiones más controvertidas del último partido en El Molinón. Una que, además, se ve como un error grave en el Comité Técnico de Árbitros (CTA).

El caso del portero, que podría estar disponible para el importantísimo partido del domingo en Huesca si se atiende a la reclamación del club, es diferente al de Róber Pier. Hubo una mala aplicación del protocolo del VAR por parte de Caparrós Hernández (llamó dos veces a consultas al colegiado de campo para rearbitrar la misma jugada, algo que en teoría no está permitido) y, también, de Muresan Muresan, al que se le olvidó sancionar al portero del Sporting.

Cuando lo hizo, tras un segundo aviso cuyo audio no se divulgó el domingo a través de las redes sociales de la Federación, le mostró una segunda amarilla a Yáñez (el VAR no debe alertar de cartulinas amarillas), no una roja directa.

El Comité de Competición se reunirá en las próximas horas para decidir sobre esa acción en la que se señaló un penalti por derribo del portero del Real Sporting de Gijón a Higinio y, posteriormente, se decidió la expulsión de Yáñez, por doble amarilla, en una acción revisada dos veces. Dos situaciones que en Mareo entienden que vulneran de forma clara el protocolo establecido para el VAR.