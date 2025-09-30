El Comité Técnico de Árbitros reconoce ante David Guerra y Joaquín el error arbitral que hubo tras la entrada a Kevin en Almería Los representantes rojiblancos mantuvieron esta mañana un encuentro cordial y «constructivo» en Las Rozas con Fran Soto y Fernández Borbalán, con discrepancias sobre la jugada que provocó la expulsión de Guille

El Real Sporting de Gijón, representado por David Guerra y Joaquín, se ha reunido esta mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, como estaba previsto, con los máximos representantes del Comité Técnico de Árbitros. Entre ellos, Fran Soto, presidente de este órgano desde el verano, y David Fernández Borbalán, nuevo responsable técnico de los árbitros.

El encuentro, según distintas fuentes consultadas, ha sido muy cordial, «constructivo», con un diálogo productivo para las dos partes, y tuvo como eje central el polémico arbitraje de Manuel Ángel Pérez en Almería, que se saldó con las expulsiones de Guille Rosas y Álex Corredera, y en el que hubo una acción muy polémica que quedó sin sancionar por la entrada de Thalys a Kevin Vázquez.

Representantes del CTA reconocieron el error arbitral que hubo en la interpretación de esa jugada, a lo que se sumó otro error del VAR, de Rubén Ávalos Barrera, por no llamar a consultas al árbitro, en una acción que tendría que haber supuesto la expulsión del delantero brasileño por el plantillazo al lateral, que acabó con una herida en la tibia de su pierna izquierda. Barrera no fue asignado para ningún partido en la última jornada.

Por el contrario, el Sporting mantuvo su discrepancia por la acción que derivó en la expulsión de Guille Rosas. El CTA explicó, como ya hiciera públicamente, que la segunda amarilla del canterano estuvo bien mostrada por acceder al campo sin pedir permiso. El árbitro, mantuvieron en Las Rozas, aplicó bien la norma. Esa acción no se considera un error. El Sporting contrapuso con sus dudas, exponiendo que el futbolista no fue atendido en ningún momento por los servicios médicos y que tampoco era consciente de las decisiones del colegiado por la postura en la que quedó tendido en el césped tras una entrada de Baba.

David Guerra y Joaquín también tuvieron conocimiento de primera mano de todos los cambios que está impulsando la nueva cúpula directiva del Comité Técnico de Árbitros y de las novedades.