David Guerra: «La plantilla del Sporting no es para estar en la situación en la que estamos, sino más arriba» «Es curioso cómo fluctúan los debates, el año pasado, en otras circunstancias, pedían cambios», responde, preguntado por el despido de Garitano y los cinco entrenadores que ha tenido Orlegi desde su llegada al Sporting

Javier Barrio Gijón Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:09

«Se incorpora con nosotros un técnico contrastado, exitoso, joven y creo que con mucha proyección y conocimiento, tanto de la categoría como de la plantilla», arrancó David Guerra, presidente ejecutivo del Real Sporting de Gijón, durante la rueda de prensa de presentación de Borja Jiménez. El dirigente, muy serio y tajante en el turno de preguntas y respuestas, tuvo un recuerdo para la figura de Asier Garitano: «Tuvimos que tomar la decisión de la no continuidad de Asier después de una situación tan complicada como la que vivimos, con cinco derrotas, no podemos seguir así. El Sporting no puede seguir en esa circunstancia, con responsabilidad de todos».

Ya de vuelta a Borja Jiménez, David Guerra confirmó que «nos movimos rápido, con determinación, buenas charlas y creo que hemos encontrado buena sintonía entre las partes». Ratificó su «confianza» en la plantilla e hizo una mención velada al ascenso: «Llevar al Sporting donde merece». Pero primero, puntualizó, «hay que ganar al Racing, centrarnos en cambiar esta situación».

Preguntado por los cinco entrenadores que acumula ya el Grupo Orlegi en poco más de tres años, además de los constantes cambios en otros estamentos deportivos de su estructura cada temporada, Guerra se defendió con aspereza. «Es curioso los debates cómo fluctúan, el año pasado en otras circunstancias pedían cambios», ironizó. Luego, volviendo a su mensaje, aseguró que «hemos tomado decisiones, pero con un claro compromiso para el Sporting, traer a un entrenador con este prestigio». «Esto continúa evolucionando y debemos tomar decisiones, que es lo que hemos hecho ahora», zanjó.

La decisión, aseguró, «duele», pero no vio otra solución que la destitución de Garitano: «Claramente vimos que la racha en la que estábamos necesitábamos dar un cambio. Lo tuvimos claro y por eso lo ejecutamos con tanta determinación».

De Jiménez puso en valor la «adaptabilidad» y mostró su confianza en la plantilla, disconforme con las lecturas más pesimistas: «Lo que considero es que esta plantilla no es para estar en la situación en la que estamos, y tenemos que trabajar y focalizarnos en la semana para ver dónde quedamos al final. Pero la plantilla no está al nivel actual de lo que consideramos».

«Siempre hacemos autocrítica. Todos somos responsables de la situación en la que se encuentra el equipo», añadió, repitiendo que «consideramos que los jugadores que hay, con el compromiso, la inversión, es para estar más arriba». «Tenemos jugadores con talento y futbolista para estar arriba», repitió una vez más.

«Estamos bastante lejos de lo que esperábamos, tenemos que elevar todos el nivel de exigencia. Hay cambios que tardarán más tiempo en verse, pero esperamos más del Sporting Atlético y de la plantilla», sentenció también sobre el discreto arranque del filial.