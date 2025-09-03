David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón: «No fichar a un lateral izquierdo fue una decisión estratégica» Insiste en que «el número de jugadores del primer equipo es el que consensuamos con el entrenador»

El presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, David Guerra, analizó el mercado de fichajes del club en la Escuela de Fútbol de Mareo. Caicedo, el no fichaje de un lateral izquierdo, el objetivo de la temporada y el crédito participativo de los 11 millones de euros fueron algunas de las cuestiones tratadas por el directivo.

Sus primeras palabras fueron para hacer un resumen del mercado. «EL año pasado acabó de una forma que no nos gustó. Eso nos dio tiempo para analizar qué es lo que nos había faltado y empezar a poner las bases de esta temporada», inició su comparecencia.

Antes del turno de preguntas, recalcó que «el número de jugadores, veinte de campo más tres porteros, es el que consensuamos con el entrenador». Quiso poner la venda antes que la herida porque uno de los objetivos no logrados en este periodo fue incorporar a un lateral izquierdo.

El lateral izquierdo

«Teníamos la prioridad del extremo. Y veníamos analizando el comportamiento de nuestra parte defensiva. De todos los efectivos. Queríamos que Kembo gozara de minutos y saliera, pero en esta situación en la que no encontramos un perfil que no nos convenció, optamos por darle una oportunidad. Así, estratégicamente contamos con margen para reforzar la plantilla en invierno».

La delantera

«Estamos convencidos de que tenemos alternativas. Sabemos que Dubasin puede jugar en muchas posiciones y Otero puede ser complementario. El año pasado, el balance que hicimos, no es que nos faltara, es que necesitábamos reforzar la solidez defensiva».

Lo mejor y lo peor del mercado

«Lo mejor es habernos adelantado a un mercado tan competitivo, eso nos ha dado más estabilidad. Tener una idea muy clara con un entrenador que ya conocíamos. Y lo peor es que hay cosas que no te esperas y hay incidencias que tienes que moverte para encontrar soluciones».

La influencia del ascenso del Oviedo

«Solo pensamos en el Sporting. Da igual lo que hagan otros, nos enfocamos en lo que tenemos. Dubasin y Gelabert se dieron una situación que nos ayudó a que pudieran continuar. Nos centramos en nuestros aficionados para que se sientan orgullosos. Queremos devolverles el compromiso que han tenido».

Cambio en la plantilla

«Hablamos de inversión, hemos potenciado nuestras virtudes. Construyendo nuestro estilo de juego desde una solidez. Cambiamos los perfiles de los futbolistas para llegar a unos mejores resultados y ser más competitivos».

Credibilidad en la afición tras no cumplir lo anunciado

«No queríamos traer un futbolista que no nos diera un valor añadido. Puede llegar a ser un tópico, pero también es una estrategia. Para nosotros en este mercado no necesitábamos firmar el último día».

El fichaje del extremo

«Sales con una idea, con prioridad de que sea zurdo... pero Oscar puede actuar por las dos bandas. Entendemos que da todas las condiciones y da el perfil».

Jordy Caicedo

«Hay jugadores que están llamados a dar más de sí. Esperamos más de él».

El número de jugadores en el primer equipo

«El entrenador y nosotros hablamos del mismo número de jugadores. Tenemos dos laterales izquierdos y son de Mareo. Diego tiene la versatilidad de poder actuar en las dos posiciones».

La tercera equipación

«Solo se me ocurre decirte que la camiseta 'ye guapa' y no me extraña que quisieran sacarla a la venta».