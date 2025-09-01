El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Oscar Cortés, en un momento del entrenamiento de esta tarde en Mareo. ARNALDO GARCÍA

El Sporting, salvo sorpresa, da por zanjado el mercado de fichajes con Oscar Cortés

Álex Oyón seguirá en Mareo, después de que el club no llegase a un acuerdo con el Arenas de Getxo, y el equipo analiza ahora su futuro deportivo entre el filial y el primer equipo. También el Antequera y el Talavera se han interesado por el canterano

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:27

El Sporting de Gijón consumirá este último día del mercado sin sobresaltos de despacho, aunque Israel Villaseñor, director de gestión deportiva, no se ha despegado del teléfono en toda la tarde. A esta última hora, salvo sorpresa, da por cerrado el proyecto. Lo hará sin la llegada del defensa zurdo (un lateral tras la dificultad de encontrar un central) que se había acordado para coronar la plantilla. Tampoco hay sorpresas en cuanto a posibles salidas.

Dubasin, Gelabert, Corredera, Perrin, Pablo Vázquez, Caicedo, Justin Smith, Loum y Oscar Cortés ponen nombre a los fichajes de este verano, en el que el Grupo Orlegi ha hecho una importante inversión, teniendo en cuenta que por Dubasin y Gelabert abonará una cantidad cercana a los 3,6 millones de euros y que por la rescisión de contrato de Pablo Vázquez tendrá que abonar también una compensación. En total, seis futbolistas han llegado en propiedad y los tres restantes como cedidos.

Solo resta esperar hasta el final del mercado. En este momento, no se cuentan con más fichajes. Oyón tampoco saldrá inicialmente cedido después de que el club no llegase a un acuerdo con el Arenas de Getxo, con lo que su situación queda a la espera de ser analizada internamente, estando ahora entre el filial y el primer equipo. También el Antequera y el Talavera se han interesado por el canterano.

