Deportivo de La Coruña - Sporting de Gijón: horario y dónde ver el partido en directo en televisión y 'online' El Deportivo de La Coruña y el Sporting de Gijón se enfrentan este sábado en el Estadio de Riazor, un partido de la jornada 4 de la Liga Hypermotion

P. Á. Gijón Martes, 2 de septiembre 2025, 12:05

El Deportivo de La Coruña y el Real Sporting de Gijón se enfrentarán este sábado, 6 de septiembre, en el Estadio de Riazor. El encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Hypermotion (Segunda División) comenzará a las 16.15 horas.

Juan Otero y Álex Corredera volverán a la que un día fue su casa mientras que José Gragera se reencontrará con el Sporting en un encuentro en el que habrá de nuevo 'Mareona'. Hay 3.010 peticiones de entradas para 564 plazas disponibles para aficionados rojiblancos dentro del estadio.

El partido podrá seguirse en directo a través de la web ELCOMERCIO.es, aunque también podrá verse en los canales LaLiga Hypermotion TV y Fútbol 2.