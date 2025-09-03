El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros de la Peña Nuevo Gijón-Perchera, muchos de los cuales viajarán a La Coruña para acompañar al Sporting. DAMIÁN ARIENZA
Deportivo de La Coruña - Sporting de Gijón

«Igual somos 2.000 ó 2.500 en La Coruña»

La 'Mareona' ya está organizada para un gran desembarco en Riazor, pese a las limitaciones con las entradas

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:09

A día de hoy es difícil dar la cifra exacta de sportinguistas que estarán el sábado en Riazor para el Deportivo de La Coruña - Sporting de Gijón ... (16.15 horas). Pero sí se puede confirmar que habrá 'Mareona', que será considerable, y, a partir de ahí, aventurar un número. «Creemos que será un desplazamiento parecido al del año pasado, cuando nos juntamos 2.000 ó 2.500 personas. La mayor parte de los aficionados que nos vamos a desplazar hemos conseguido entradas por nuestros medios, no por el sorteo», confirmaba ayer Alberto Farpón, presidente de la peña Nuevo Gijón-Perchera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  4. 4 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  5. 5 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  6. 6

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  7. 7 El fuego devora una nave agrícola en Gozón y afecta a dos coches y una vivienda en Siero
  8. 8 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  9. 9

    El Principado de Asturias impulsa cuatro proyectos de energía eólica con una ayuda de 48 millones de euros
  10. 10

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Igual somos 2.000 ó 2.500 en La Coruña»

«Igual somos 2.000 ó 2.500 en La Coruña»