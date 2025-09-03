«Igual somos 2.000 ó 2.500 en La Coruña»

A día de hoy es difícil dar la cifra exacta de sportinguistas que estarán el sábado en Riazor para el Deportivo de La Coruña - Sporting de Gijón ... (16.15 horas). Pero sí se puede confirmar que habrá 'Mareona', que será considerable, y, a partir de ahí, aventurar un número. «Creemos que será un desplazamiento parecido al del año pasado, cuando nos juntamos 2.000 ó 2.500 personas. La mayor parte de los aficionados que nos vamos a desplazar hemos conseguido entradas por nuestros medios, no por el sorteo», confirmaba ayer Alberto Farpón, presidente de la peña Nuevo Gijón-Perchera.

Solo en su caso concreto, este colectivo llenará el sábado un autocar para viajar a La Coruña. Y por supuesto, no será el único. Hay otras peñas que tienen confirmado el viaje con entradas, como Los Guajes, que llenará dos autocares, y Villa de Pravia, que también arrastrará un nutrido grupo, entre muchos otros.

Un autocar lleno

«Nosotros vamos con el autocar completo: 57 personas. Todos pudimos conseguir entradas y fueron muy pocas las que logramos por el sorteo», aseguran desde Nuevo Gijón-Perchera. Con el 'sorteo' se refieren a las 564 que el Deportivo envió hace unos días al Sporting. Una cifra muy raquítica para la demanda de 3.010 entradas. Con todo esto, la cifra de aficionados que se espera en Riazor no parece tan alejada de esa vaticinio de los 2.000. De momento, el partido no ha sido declarado de 'alto riesgo'.

«Saldremos a las 7.15 horas y haremos una parada en Galicia antes de llegar. La idea es estar en La Coruña a las doce y, después, volver a la conclusión del partido partido», resume Farpón. Ya hay una llamamiento para una reunión sportinguista en la Plaza María Pita, con la afición febril con el arranque del equipo de Asier Garitano. «Ya de por sí el ambiente siempre es muy guapo en los viajes a La Coruña, que nos acoge muy bien, pero esperamos conseguir los tres puntos para que la fiesta sea completa», subraya este aficionado.

Las cada vez más frecuentes limitaciones de entradas para los desplazamientos más cercanos han movilizado al sportinguismo, que se está buscando la vida. «Cogimos una gran cantidad de entradas a través de contactos, de otras peñas y de socios del Deportivo, y otras por el portal 'Milanuncios', que ya lo hicimos el año pasado y, además, con la misma gente», detalla Farpón. «El inicio de temporada está siendo inmejorable y el hecho de tener un entrenador con los pies en el suelo, tan realista, ayuda. Garitano ha calado muy bien. Vamos a ver si, por lo menos, podemos sumar», completa.