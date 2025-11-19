El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sporting de Gijón

Gelabert, jugador del Sporting: «¿Lo mejor y lo peor del equipo? Que son hacen goles y que hacemos buenas transiciones»

El rojiblanco pide calma y apunta a que «daremos con la tecla»

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

No hay nada por lo que alarmarse. Al menos esa es la impresión que da César Gelabert una vez se ha cumplido el primer tercio de la Liga. «Estamos en dinámica ascendete, aunque es cierto que llevamos varias semanas sin ganar», comentó el jugador del Sporting de Gijón tras el entrenamiento matinal completado en Mareo.

La clave para recuperar la senda de la victoria, según Gelabert, se encuentra en «encontrar la estabilidad», dijo. Con el equipo sumido en una racha sin victorias en las últimas tres semanas, solicitó calma porque «en esta categoría hay muchos partidos y estoy seguro de que daremos con la tecla», apuntó.

Recordó que «venimos del año pasado que no fue un gran daño para nosotros. Eso pasa factura. Y ahora tenemos que seguir cogiendo confianza, para encontrar la estabilidad desde la calma». Un objetivo primordial para él.

Sobre las fortalezas y debilidades del Sporting. Sobre las debilidades, asumió que «lo leo en redes sociales. Nuestra debilidad es que nos llegan y nos hacen goles. Lo corregiremos, pero no es algo que se vaya a ver de un día para otro, es una Liga larga y hay que dar tiempo».

En cuanto a las fortalezas, expuso que «lo mejor que tenemos son las transiciones en ataque y buscar los espacios. Tenemos futbolistas rápidos que saben hacer gol».

Por último, se le preguntó por la falta de Juan Otero. «Todos sabemos el futbolista que es Otero. Muchos le critican porque no hace gol, pero no se ve el trabajo que hacer por detrás. Es un incomprendido. Sabe tener el balón y correr al espacio. Claro que se le echa de menos», concluyó.

