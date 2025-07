La justicia mexicana retira la orden de detención contra Alejandro Irarragorri

José L. González Miércoles, 30 de julio 2025, 18:05 Comenta Compartir

El juez del 'caso Santos Laguna', en el que se investiga un presunto fraude fiscal de algo más de 17 millones de pesos mexicanos (unos 780.000 euros), ha anulado la orden de busca y captura contra Alejandro Irarragorri, dueño del club azteca y presidente del consejo de administración del Sporting de Gijón, según publica el diario 'Reforma'. Conforme a la misma información, Alejandro Irarragorri podrá declarar en el juicio por videoconferencia desde cualquier parte del mundo, después de que se haya acreditado que el alto empresario mexicano padece algún tipo de enfermedad.

La anulación de la orden de busca y captura, que se emite de forma indefinida, permite que Alejandro Irarragorri no sea detenido en todo el tiempo que dure el proceso judicial, lo que conlleva a su vez que evite la prisión preventiva, siempre y cuando cumpla con unos requisitos muy accesibles.

El 'caso Santos Laguna' investiga la presunta defraudación fiscal de unos 17 millones de pesos mexicanos por parte de este club a la Hacienda del país procedentes del Impuesto Sobre la Renta. La acusación pública sostiene que la forma en que se hicieron estos pagos no se ajustaba a derecho, al haber computado como primas de riesgo unas cantidades que no tendrían cabida en este concepto. La cantidad en litigio se refiere al ejercicio fiscal de 2017, cuando Alejandro Irarragorri era presidente de la entidad, cargo que ahora ocupa su hijo Aleco. El Grupo Orlegi, dueño del Sporting y de Santos Laguna, además de Atlas, siempre ha insistido en que Alejandro Irarragorri no está imputado como persona física.

Antecedentes

La orden de detención contra Alejandro Irarragorri se emitió después de que el empresario se ausentase, según el juez, de una audiencia judicial. Un hecho que desde Santos Laguna negaron en su día, explicando que esa comparecencia se hizo de forma virtual y que fue el juez el que la cortó, convocando otra para cuatro días más tarde. La decisión de emitir una orden de detención fue recurrida por la defensa de Alejandro Irarragorri, a la que ahora la justicia mexicana da la razón.