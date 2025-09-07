Justin Smith y Mbemba se postulan como alternativas a Nacho Martín en el Sporting de Gijón Las limitaciones de la retransmisión televisiva dejan la entrada de Yeremay sobre el canterano, que se espera que sufra un esguince, al criterio del árbitro, sin margen para pedir explicaciones

Javier Barrio Gijón Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:04 Comenta Compartir

El Real Sporting de Gijón busca pasar página de la derrota de Riazor y, también, de la polémica entrada de Yeremay, futbolista del Deportivo, a Nacho Martín. El mediocentro será sometido a un chequeo médico en estas próximas horas para descartar una lesión de gravedad en su tobillo izquierdo. En Riazor, tras una primera exploración, el diagnóstico apuntaba a un esguince, pero faltaba la confirmación de una prueba que no se había podido realizar por el escaso margen con el partido y un viaje entre medias. El noreñense también se fue de La Coruña con la rozadura de al menos un taco en una zona por debajo de la rodilla, a la altura del gemelo, producto de la misma acción.

En el vestuario había cierta sorpresa, malestar y confusión por la nula calidad de las imágenes para enjuiciar de forma certera la polémica jugada, en la que se ve a Yeremay, en el minuto 53 del partido, lanzándose al suelo para cortar una arrancada del centrocampista tras un saque rápido de Yáñez y derribando al jugador del Sporting. La falta, señalada por el árbitro, termina con Nacho Martín tendido sobre el césped, agarrándose el tobillo con visibles gestos de dolor y, después de varios minutos, marchándose lesionado, ayudado por médicos y auxiliares.

La imagen de la retransmisión en directo, sin ninguna repetición clara, impide concretar el nivel de peligrosidad de la entrada que realizó el extremo canario, que fue amonestado con una tarjeta amarilla, y, por lo tanto, limita las posibilidades de solicitar alguna explicación. El colegiado zaragozano Carlos Muñiz Muñoz no consideró la roja. Como explicó el propio Kevin Vázquez, el árbitro sostuvo ante las quejas de los futbolistas del Sporting que la acción no tenía la «intensidad suficiente» como para expulsar a Yeremay, aunque la lesión del jugador y la marca de los tacos no casan bien con la apreciación.

Pero más allá del criterio arbitral, sin la aparición del VAR, en la expedición sorprendía la ausencia de imágenes claras para peritar una acción que fue relevante en el desarrollo del encuentro, que el Sporting terminó perdiendo por un solitario gol del local Barcia en el minuto 88. Las retransmisiones televisivas de este inicio de temporada, tras el cambio de proveedor y la salida de 'Mediapro', están registrando críticas por contratiempos y carencias técnicas en estas primeras jornadas, como sucedió con la jugada en la que se vio inmerso para su desgracia Nacho Martín. La sensación que flotaba en el ambiente mantenía que era difícil de precisar y analizar una jugada que no se podía ver con claridad, teniendo solo a disposición tomas muy lejanas. El propio futbolista se sentía frustrado por esa situación.

Asier Garitano, eso sí, pierde, salvo sorpresa mayúscula, al canterano, uno de los jugadores más en forma de este inicio, formando una buena sociedad con Álex Corredera. Lo más probable ahora mismo es que no esté para el partido del domingo frente al Burgos (El Molinón, 18.30 horas). Si sufre un esguince, Nacho podría estar de baja entre una y tres semanas, dependiendo del nivel de la lesión, con lo que el técnico vasco se vería obligado a buscar soluciones en Pierre Mbemba, su relevo en Riazor, o en Justin Smith, mediocentro que está adoptando el rol de Gelabert cuando sale a los finales de partido.

A Mamadou Loum, mientras, no se le espera esta semana y posiblemente tampoco en el desplazamiento a Almería de la próxima. El mediocentro senegalés sufrió una pequeña rotura muscular al inicio de la semana pasada y, aunque se irá analizando su evolución en el día, no estará de vuelta a corto plazo.