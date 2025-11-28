El Molinón, con 'rock and roll' actitud

«No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el ... fondo soy un sentimental...». La introducción de 'Feo, fuerte y formal', uno de los grandes himnos de este país, parece hecha a medida de la apasionada relación que mantienen el Sporting y El Molinón, y de la volcánica atmósfera que se genera allí cada quince días. La noche de este viernes, en la que se fusionarán el fútbol y el cuero negro, contará con un protagonista de lujo para subir los decibelios: su colosal intérprete.

José María Sanz, la leyenda de El Clot, 'El Loco'... Loquillo, como le bautizó 'Epi' durante la disputa de un partido de baloncesto cuando los dos eran un par de adolescentes, estará hoy en el palco de El Molinón. Mañana dará un concierto en el Gijón Arena dentro de la gira 'Corazones Legendarios' –las entradas se agotaron hace semanas–, pero como aperitivo presenciará el partido que el Sporting disputará contra el Andorra. Un duelo a fuego por la alta necesidad que tiene el proyecto rojiblanco.

Loquillo, que lleva en la cima del rock desde hace algo más de cuarenta años, fue invitado por el Sporting para vivir en directo un encuentro en el que el equipo de Borja Jiménez se juega mucho. El artista barcelonés, de 64 años, tenía muchas ganas de conocer El Molinón y aprovechará la posibilidad que le brinda el adelantamiento de su viaje por cuestiones de agenda.

Su relación con el deporte viene de lejos. Con el baloncesto tiene una fuerte conexión desde niño. Compartió equipo con el citado 'Epi' y con Andrés Jiménez, entre otros, llegando a ser entrenado por Aíto García Reneses. Tenía maneras y apuntaba a la élite de la canasta, pero el rock le sacó de la cancha. En el cambio, terminó conquistando los escenarios en las últimas décadas.

El 'trueno' de Gijón

El solista catalán no estará solo en el palco. A Loquillo le acompañarán, además de personas de su entorno, el genial Igor Paskual. Uno de los mejores guitarristas del país. Donostiarra de nacimiento, gijonés de adopción y de corazón. No en vano, Paskual lleva muchos años residiendo en la ciudad y Loquillo, al que acompaña en los escenarios desde hace más de dos décadas junto al resto de la banda, siempre le presenta al público en todos los conciertos con un guiño a la Villa de Jovellanos: «¡El 'trueno' de Gijón!». Paskual es un enamorado de su ciudad, del fútbol y del Sporting, al que retrató de forma magistral durante varias temporadas en EL COMERCIO.

Los dos se unirán en el palco a Enzo Ferrero, leyenda del Sporting, y está por ver si a Gerard Piqué, propietario del Andorra. Con respecto a Ferrero, Igor Paskual, que tiene también una prolífica carrera como cantante, compositor, productor, incluso columnista y escritor, ha sido la personalidad elegida por el Sporting en esta ocasión para ilustrar la figura del astro argentino cuando vaya a salir al campo.