El Sporting, a por un homenaje a la altura de Enzo Ferrero

El Real Sporting de Gijón compite este viernes (20.30 horas) contra el Andorra de Gerard Piqué por tres puntos estratégicos en su ... camino. Y lo hará bajo la atenta mirada de una de las mayores leyendas de la historia del club, don Enzo Ferrero Águila, quien será homenajeado en la previa y verá el partido desde el palco. «Estuve diez años en el club y para mí es un orgullo que se me reconozca», explicaba este jueves a EL COMERCIO el que fuera un dolor de muelas para laterales y defensas, autor del primer tanto del Sporting en la Copa de la UEFA –un gol olímpico al Torino– y el inspirador de un 'himno' nacional: «¡Así, así, así gana el Madrid!». Un grito de rebeldía futbolístico de David a Goliat.

Confirmada la baja de Dubasin, Borja Jiménez cruza los dedos para que Juan Otero pueda regresar ya a la titularidad, a la que apunta. Su lesión dio paso a un desplome del equipo, que llega a este encuentro bajo sospecha y baqueteado por una serie de cuatro jornadas sin abrazar una victoria. El desplome ha comprimido la clasificación tanto que el propio Andorra, primer equipo de camino al descenso, está a tres puntos del Sporting. Por arriba, la diferencia con el sexto se reduce a dos, pero el resto de los equipos, del primero al quinto, empiezan a volar. La reacción se antoja esta noche obligatoria para coger aire en la clasificación y recuperar confianza y sensaciones.

La opción de Guille Rosas

La baja de 'El Pingüino', por otra parte, arroja varios interrogantes sobre el equipo titular. Borja Jiménez probó en Huesca con Justin Smith como falso extremo, pero el resultado fue negativo. La opción más natural sería Cortés o Queipo, teniendo en cuenta que el canterano Álex Lozano regresa a una cita con el primer equipo con poco ritmo. Otra, más rocambolesca y que no está descartada, es que Guille adelante su posición y ceda su asiento en el lateral a Curbelo. Es una opción, pero que forzaría varios movimientos en cadena, con la vuelta a la titularidad de Pablo Vázquez.

Al otro lado del campo, el Andorra, salvo por su estilística y reconocible puesta en escena, culto puro al balón, es una incógnita. Como sucedió con el Mirandés, el equipo de Gerard Piqué, que amaga con estar en el palco o en la grada, el Andorra llega a Gijón enfrascado en cerrar el fichaje de su nuevo entrenador y con un grupo de técnicos interinos que se han encargado de la preparación y dirigirán este partido. A los entrenamientos de los últimos días también se sumó Piqué, según informaban este jueves distintos medios.

La mala dinámica del Andorra, incluso la ausencia de un líder claro en su banquillo, no han sido argumentos motivadores en la cartelera del partido. El choque, por lo familiar de algunas cuestiones, tuerce el morro de El Molinón, al que la cita huele a chamusquina. Las ocho jornadas sin ganar del Andorra traen a la memoria las seis que llevaba el Huesca hasta que se cruzó en el camino con el Sporting, recuerdan al Mirandés que no había conseguido ganar en Mendizorroza en este inicio de temporada hasta que...

«Lo que deseo es que el Sporting vuelva a encontrarse este viernes con la victoria, sobre todo porque va a tener a la afición, que nunca falla, apoyando detrás. Eso es un plus tremendo para el equipo y espero que gane, sería el mejor regalo», subrayaba Enzo Ferrero. Una victoria supondría la «guinda» a una noche muy especial, con su regreso a El Molinón, que tantas veces coreó su nombre en los grandes días del Sporting: «El ambiente será espectacular, como siempre que vengo, porque el sportinguismo es muy especial. El equipo no tiene excusa, va a tenerlo todo a su favor y tiene que ganar».