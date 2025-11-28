El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Enzo Ferrero, este jueves, posando delante de El Molinón. JOSÉ SIMAL
Sporting de Gijón - Andorra

El Sporting, a por un homenaje a la altura de Enzo Ferrero

El equipo de Borja Jiménez recibe este viernes al Andorra, en la noche del reconocimiento a la leyenda del Sporting de Gijón, con la obligación de ganar y la duda en la banda derecha

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

El Real Sporting de Gijón compite este viernes (20.30 horas) contra el Andorra de Gerard Piqué por tres puntos estratégicos en su ... camino. Y lo hará bajo la atenta mirada de una de las mayores leyendas de la historia del club, don Enzo Ferrero Águila, quien será homenajeado en la previa y verá el partido desde el palco. «Estuve diez años en el club y para mí es un orgullo que se me reconozca», explicaba este jueves a EL COMERCIO el que fuera un dolor de muelas para laterales y defensas, autor del primer tanto del Sporting en la Copa de la UEFA –un gol olímpico al Torino– y el inspirador de un 'himno' nacional: «¡Así, así, así gana el Madrid!». Un grito de rebeldía futbolístico de David a Goliat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  2. 2 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  5. 5 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  6. 6 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  7. 7 El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión
  8. 8 Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas
  9. 9

    Así será Proyecto Meiz, el restaurante que Diego Fernández abrirá en Gijón a principios de 2026
  10. 10

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Sporting, a por un homenaje a la altura de Enzo Ferrero

El Sporting, a por un homenaje a la altura de Enzo Ferrero