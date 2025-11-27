Borja Jiménez, entrenador del Sporting: «Pensar en noviembre en el 'play off' no tiene sentido»

José L. González Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:52 Comenta Compartir

A Borja Jiménez no le gusta llevar los pensamientos muy lejos. El entrenador del Sporting de Gijón prefiere los «objetivos a corto plazo», más en un «mundo como el del fútbol». Por eso cree que «pensar ahora en el 'play off' no tiene ningún sentido. Por el camino te puedes equivocar muchas veces». Las palabras del preparador están lejos de renunciar a acabar la temporada en las posiciones que dan la posibilidad de ascender a Primera División. El discurso de Borja Jiménez a un día de que el equipo se enfrente en El Molinón al Andorra (viernes, 20.30 horas) se centra en ser «humildes para conseguir cuanto antes los 50 puntos y no pasar apuros» y a la vez «ambiciosos para ganar cada partido». El entrenador del Sporting de Gijón viene además avalado por la experiencia de su ascenso con el Leganés. «Ascendimos con el decimotercer presupuesto sin ser nuestro objetivo y otros con más dinero no lo lograron».

Ese trabajo a corto plazo le lleva a centrarse en los errores detectados en la última racha de partidos, cuando se han conseguido dos puntos de doce posibles. El entrenador es consciente de que el equipo necesita mejorar en defensa, entendiendo este mensaje como un trabajo colectivo. «Necesitamos aumentar nuestro nivel defensivo, lo dicen los números, que son malos». Para conseguirlo, Borja Jiménez apela a una idea sobre la que ya incidió el pasado domingo tras la derrota ante el Huesca. «Necesitamos la mejor versión de todos para poder ganar. El día que no estemos en nuestra mejor versión, perderemos». El preparador reconoció no obstante que es «difícil» que todos los futbolistas estén siempre en este estado y cree que la concentración no ha sido un factor decisivo en los malos resultados recientes. «Puede ser un factor, pero hay muchos más al analizar por qué pierdes un partido», manifestó, consciente de que en las dos últimas derrotas ante Mirandés y Huesca el equipo «estuvo mal».

Ante el Andorra, un equipo del que, a pesar de que acudirá a Gijón con un entrenador interino, no espera muchas variantes, no podrá contar con Jonathan Dubasin. En Huesca, el entrenador alistó para esa posición a Justin Smith, quien actuó como interior, y no descarta repetir la fórmula. El hecho de no utilizar de inicio a jugadores específicos para el puesto como Oscar Cortés o Dani Queipo no cree que tenga influencia sobre los futbolistas. «Lo entenderán como una decisión táctica, una cuestión normal en un equipo de fútbol».

Los pocos minutos que ha dado a estos dos jugadores, de hecho Queipo aún no ha participado desde su llegada, los escasos cambios que utiliza y la mala racha de resultados han provocado que se ponga en duda la profundidad de la plantilla. Borja Jiménez sostiene que no se ha llevado «ninguna sorpresa» después de tener al Sporting de Gijón a sus órdenes. «Antes de venir los habíamos estudiado. Sabíamos sus virtudes y sus debilidades».

El Sporting de Gijón está encajando mucho, pero también esta teniendo dificultades para anotar. La preocupación del entrenador en este aspecto se centra más en la falta de generación de ocasiones que en la puntería de los jugadores. «El otro día (Huesca) tuvimos alguna ocasión clara, pero me preocupa más que Amadou no pudiera rematar, me preocupan más las situaciones de equipo».

El preparador rojiblanco llamó a centrarse en los objetivos a corto plazo. «Con veinte puntos el objetivo no puede ser quedar terceros».