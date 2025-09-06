El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Damián Arienza

La 'Mareona' se despliega ya por el centro de La Coruña en apoyo al Sporting de Gijón

La plaza de María Pita se ha convertido en el centro neurálgico de la reunión del sportinguismo, que espera congregar a más de 2.000 aficionados

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:09

La 'Mareona' ya inunda el centro de La Coruña horas antes de un partido que apunta a movilizar a más de dos mil aficionados del Sporting de Gijón. Desde primera hora de este sábado, una caravana de autocares y vehículos a nivel particular se han puesto en marcha en dirección a Galicia.

Peñas como Sentimiento Rojiblanco, Jiménez, Maverick, Los Guajes, Villa de Pravia y El Alleranu de Fito, entre otras, ya se están dejando ver en una animada previa, después de organizar viajes multitudinarios.

A su llegada a La Coruña, los aficionados se están concentrando en la céntrica plaza María Pita, colapsando las terrazas y los locales más populares.

Se han escuchado cánticos populares de este curso, de nuevo cuño, como el «Perrin, Perran, cada día...». Y también otros más clásicos como el «porque este año volvemos a Primera y pobre del que quiera quitarnos la ilusión».

