Garitano, contra la leyenda negra del Sporting en Riazor El técnico, todavía sin Cortés y sin el lesionado Loum, busca el primer triunfo del Sporting en Segunda en sesenta y cinco años, y la fórmula para frenar a Yeremay

Asier Garitano cruzará esta tarde su estupenda racha con la negativa fuerza que Riazor ejerce históricamente sobre el Sporting. Un estadio sembrado de 'kryptonita' que, antes de la sobremesa, anuncia dificultades de magnitud. Van más allá del amenazante y descarado Yeremay o del morboso reencuentro con José Gragera. O, también, del regreso de Pablo Vázquez a La Coruña tras un fichaje que se presentaba sencillo, pero que se endureció en los despachos del Dépor cuando Gijón surgió como su futuro destino. Fuera de todo esto, la última alegría rojiblanca en Segunda División, en La Coruña, se remonta a 1960. Hace ya sesenta y cinco años.

La supremacía estadística del Deportivo como local se batirá en duelo con la obra de un entrenador ganador en Gijón. Hasta el momento, un técnico de resultados. Jornalero sin propaganda, vencedor de ocho de los once partidos que ha dirigido como técnico del Sporting. Tres de esas victorias, además, las ha enganchado en estas tres primeras jornadas, con su equipo encaramado en el ascenso directo al inicio de esta jornada y con una firme conexión con sus aficionados. Dos datos. El club elevó ayer su censo hasta los 23.441 abonados, a falta de una semana para el final de la campaña. Otro. El volumen de sportinguistas desplazados que se calcula hoy es una excepción en un panorama de limitación de entradas, con una 'Mareona' de dos mil personas.

Los aficionados no podrán ver aún, eso sí, a Oscar Cortés. El flamante último fichaje del Sporting amanecerá hoy entrenando en Mareo. Garitano juzgó prematuro alistar al joven extremo del Rangers, que se quedó en tierra, y habrá que esperar a la visita del Burgos. Loum, por su parte, fue descabalgado por una pequeña rotura de fibras que se produjo al principio de la semana. Resultó la otra baja sensible en una lista de 23 futbolistas, con tres porteros.

Antes de meterse en el autocar, Garitano no alimentó muchas especulaciones en la víspera sobre su planteamiento. No parece el Deportivo, en todo caso, un oponente rutinario, bien sacudido a base de fichajes este verano y con la continuidad de Yeremay, su jovencísimo buque insignia. Un futbolista definitivo en Segunda. La duda está en saber si Garitano dará carrete a Guille Rosas o se decantará por un lateral más posicional y menos aventurero como Kevin, pese al buen partido del canterano contra la Cultural. La otra interrogante por responder apunta al ataque. Con Gaspar repuesto, Otero aspira a recuperar su rol de '9'. Y si es así, Amadou comenzará de miranda.

Antonio Hidalgo, mientras, pudo preparar el final de la semana con la vuelta del belga Noubi, que estará hoy en la convocatoria del Dépor, pero sin David Mella, el otro bólido exterior el equipo gallego y que sigue con la Selección Española Sub 20. Con una victoria y dos empates, el Deportivo llega a la cita del Sporting algo circunspecto. El proyecto está concebido para ascender, con una transformación brutal –diez incorporaciones– y la retención de talento.

El peligro, arriba

35 millones rechazó este verano el Dépor por Yeremay. La negativa solo se puede entender desde la pujanza económica que Juan Carlos Escotet, presidente del club gallego y máximo accionista de Abanca, le está otorgando al club gallego. Pero, al menos en estas primeras jornadas, el Deportivo no termina de despuntar. Muy dependiente de su peligrosísimo y vertical ataque –el propio Yeremay, Luismi, Mario Soriano, Stoichkov, el italiano Mulattieri...–, con Gragera equilibrando, más flojo de piernas atrás.