El Sporting de Gijón, con Oscar Cortés, a romper el gafe de Riazor

«Va a ser una bonita temporada», le espetaba estos días David Guerra a Oscar Cortés (Tumaco, Colombia, 2003), que será presentado este mediodía ... en la sede de Central Lechera Asturiana como el último fichaje del Sporting de Gijón este verano. «Así va a ser», asentía el jugador, que dio el salto desde el Millonarios de Bogotá a Francia (Lens), Escocia (Glasgow Rangers) y, ahora, como cedido, a España, y al que en Colombia siguen viendo como una de sus más firmes promesas.

A sus 21 años, tras una etapa en Glasgow marcada por los problemas físicos que mermaron su participación, el extremo camina hacia su debut con el Sporting. El club quiere ser muy cuidadoso con las cargas de trabajo del jugador, pero en los reconocimientos médicos se vio que venía con ritmo y no necesitaba una pretemporada. Ayer completó su segundo día en Gijón con normalidad y, si todo va bien, Asier Garitano valora seriamente incluirle en la convocatoria para el encuentro de Riazor.

Una cita exigente, con un ambiente pasado de decibelios, para que la Liga salude a este jugador de sonrisa fácil y aspecto tímido, agradable en el trato y del que destacan su alto grado de profesionalidad. No en vano, el Sporting no gana un partido de Segunda en La Coruña desde octubre de 1960, hace ya sesenta y cinco años, cuando un gol de Biempica deshizo el nudo del encuentro.

Los entresijos de la negociación por Cortés, al que ayer José Riestra veía entrenar desde un asiento de la grada del número 1 de Mareo, avanzan que no es un tiro al aire. Según fuentes consultadas, el Sporting trató de incluir una opción de compra por el futbolista en la negociación. No obstante, el Rangers desestimó esta posibilidad. Solo estaba interesado en una cesión pura y dura. En Escocia confirman que el club protestante de Glasgow no quiere perder el control sobre el veloz extremo, en el que tiene depositada mucha confianza por sus eléctricas condiciones y su margen de crecimiento. En todo caso, de haber mediado una opción de compra, sería prohibitiva. El Rangers pagó en su día 5,25 millones de euros por él.

Cortés, que ocupa plaza de extranjero, llega a Gijón todavía a una edad muy tierna y tras una carrera de superación desde niño, cuando, cuentan en Colombia, comenzó a jugar al fútbol «descalzo», mientras ayudaba a su familia en la búsqueda de ingresos trabajando en la recogida del cacao, entre otras cosas. «He mirado mucho el equipo, desde que estuvo en Primera. Sé que es un club muy grande», destaca del Sporting el extremo, que llama la atención por su potente físico y que está deseoso de dejar en Gijón la «huella» que está dejando su compatriota Juan Otero.

6 victorias de 46 partidos

«Este equipo siempre aspira a estar en primera tabla y ascender», ratifica durante sus primeros días en Gijón, ansioso por estrenarse ya con el Sporting y con el Deportivo en el punto de mira. Un hueso duro de roer. Tomando ya como referencia todas las competiciones, el equipo gijonés solo ha ganado seis partidos de sus 46 visitas a La Coruña.

También estará en este encuentro Guille, por el que hubo ruido de despachos en este final de mercado. Osasuna se planteó hacer una propuesta por el lateral el último día, pero no llegó a presentar ninguna oferta formal en Mareo. De todas formas, y aunque el Sporting había consultado la situación de algún defensa como Óscar Gil semanas atrás por si acaso, ya tenía decidido que no iba a abrirse a negociar la salida de uno de los futbolistas que considera importantes.