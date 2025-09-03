El lunar de la gestión de Álex Oyón

La gestión de Álex Oyón (Gijón, 2003), que se entrena estos días en Mareo con el filial y que seguramente reforzará al Sporting Atlético ... para que vuelve a competir esta temporada, es un lunar en la planificación deportiva del club. Un canterano con proyección, que ya ha disputado siete partidos con el primer equipo, pero que se ha quedado atrapado en un limbo en el último año y medio. El futbolista, de 22 años, tuvo varias posibilidades de salir cedido hacia la Primera RFEF este verano, incluso en el último día del mercado, pero sus intereses no se encontraron con los del club en un choque económico y deportivo.

El Sporting exigía que el equipo al que fuera Oyón se hiciera cargo de la ficha, lo que dificultó el acuerdo con el Arenas de Getxo y otros clubes, como el Antequera y el Talavera, que surgieron en las últimas horas. Hubo una tentativa del Barakaldo que sí cumplía con las condiciones económicas, pero había dudas sobre el encaje deportivo que tendría Oyón, con más avalistas en Getxo.

A partir de ahí, el horizonte que se le abre al pequeño delantero, valorado siempre por los técnicos de Mareo que le han visto crecer por su facilidad para hacer goles y su movilidad, es el Sporting Atlético. Era una etapa que se consideraba más que zanjada por todas las partes hace un año, pero, tras una temporada en la que ni Rubén Albés ni Asier Garitano contaron con él, ni se le encontró encaje este verano, todo apunta a que Oyón regresará a Tercera y, a partir de ahí, tiene muchos visos de quedar libre vista la sucesión de acontecimientos.

La situación es delicada para un futbolista de su edad, que ha contado con el respaldo de Gerardo García en esta última fase de su carrera, pero no de Rubén Albés ni Asier Garitano, que no le han visto encaje en sus equipos. Así, Oyón solo ha disputado 190 minutos de competición.

Ficha profesional

El club tiene pendiente una reflexión interna sobre su caso, que evidencia. Mientras, el futbolista termina contrato el próximo 30 de junio. El club, no obstante, dispone de la posibilidad de renovarle por tres años más si le hace ficha del primer equipo. Pero hoy por hoy ese horizonte está muy lejano.