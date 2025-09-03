El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Álex Oyón, del Sporting Atlético, durante un entrenamiento en Mareo. Arnaldo García
Sporting Atlético

El lunar de la gestión de Álex Oyón

El canterano, que tenía propuestas de Primera RFEF, seguirá en Mareo en su último año de contrato y apunta a reforzar el proyecto del filial en Tercera

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:06

La gestión de Álex Oyón (Gijón, 2003), que se entrena estos días en Mareo con el filial y que seguramente reforzará al Sporting Atlético ... para que vuelve a competir esta temporada, es un lunar en la planificación deportiva del club. Un canterano con proyección, que ya ha disputado siete partidos con el primer equipo, pero que se ha quedado atrapado en un limbo en el último año y medio. El futbolista, de 22 años, tuvo varias posibilidades de salir cedido hacia la Primera RFEF este verano, incluso en el último día del mercado, pero sus intereses no se encontraron con los del club en un choque económico y deportivo.

