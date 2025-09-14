El Molinón rinde honores a Novoa El homenaje a una de las grandes leyendas de la historia del club se quedó en la previa, con todo el estadio en pie, aplaudiendo al técnico

Javier Barrio Gijón Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:41 Comenta Compartir

José Manuel Díaz Novoa, el entrenador que más partidos dirigió del Sporting, uno de los legendarios nombres que están grabados para siempre en la historia del club, recibió ayer el cariño de El Molinón. '284' (partidos) se podía leer en la parte trasera de la camiseta con la que le obsequiaron a pie de campo Joaquín y Manolo Jiménez, dos de sus pupilos en los años dorados. «Es historia viva del club», le definió David Arango, el conocido meteorólogo y presentador. Él fue el encargado de ilustrar la figura de Novoa antes de que el técnico, que también dirigió al Burgos, saliera al campo y el sportinguismo se dejara las manos honrando a uno de los más grandes con motivo del 120 aniversario de la historia del club.

Antes de que el balón se pusiera a volar, el entrenador pisó el césped donde tantas batallas libró, agradeciendo –llevándose la mano al corazón– la atronadora manifestación de cariño. «¡Novoa, Novoa, Novoa!», coreaba la grada. Luego, el técnico presenció el encuentro en el palco, presidido por David Guerra, pero sin poder redondear un día tan especial con la victoria del Sporting, negada por el triunfo del Burgos. Y eso que El Molinón apretó, animado por el gol de Gelabert y, sobre todo, con el de Guille Rosas. El sportinguismo ya se relamía con la posibilidad de remontar hasta el jarro de agua fría del final.

Por lo demás, el ambiente en la previa fue de magnitud dentro de una jornada que prometía, con mucha energía en el ambiente. 23.842 personas presenciaron el encuentro. La Federación de Peñas Sportinguistas ejerció de anfitriona para el colectivo de seguidores del Burgos. La afición blanquinegra se dejó notar en El Molinón, ocupando la esquina visitante y, para desgracia del Sporting, celebrando con decibelios cada gol del Burgos, sobre todo el tercero.

'Fuera del 'play off'

El club, por otra parte, inauguró el 'Área de Peñas', ubicado junto al vestuario del primer equipo. Una muestra que estrenaron dos peñas clásicas: la peña Isma, que precisamente hoy celebra su gran gala anual en el Llagar de Piñera, y la peña Berna Pendás, de Cangas de Onís, de Unipes. Los dos colectivos cedieron unas bufandas que han comenzado a dar color a una habitación que irá llenando todo el sportinguismo con el avance de la temporada.

Por otra parte, el equipo regresa esta mañana al trabajo, a partir de las 10.45 horas, para preparar el encuentro del próximo sábado en Almería. La dos últimas derrotas dejan al equipo fuera de la lucha por el ascenso, saliendo del 'play off' tras un buen inicio de temporada.