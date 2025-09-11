El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Emilio Gutiérrez y Felipe Vega-Arango, con Israel Villaseñor y Joaquín. Paloma Ucha

La nueva estructura técnica del Sporting de Gijón para Mareo: 52 personas y una renovación en todas las áreas

En torno a una veintena de responsables, técnicos y auxiliares no continúan con respecto a la pasada temporada. La nueva dirección de Felipe Vega-Arango y Emilio Gutiérrez, a la que se suma el astur-mexicano Jaime Cuesta, suprime el Infantil D

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:36

El Real Sporting de Gijón ya tiene su estructura de técnicos para la base de la temporada 2025-2026, que conformarán 52 personas, entre ... responsables, entrenadores y auxiliares, por los 56 que había el curso pasado. El organigrama ha experimentado cambios notables con respecto a los últimos años, comenzando por la presencia ya conocida de Felipe Vega-Arango, director de Mareo, y de Emilio Gutiérrez, máximo responsable de Captación.

