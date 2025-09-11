La nueva estructura técnica del Sporting de Gijón para Mareo: 52 personas y una renovación en todas las áreas

El Real Sporting de Gijón ya tiene su estructura de técnicos para la base de la temporada 2025-2026, que conformarán 52 personas, entre ... responsables, entrenadores y auxiliares, por los 56 que había el curso pasado. El organigrama ha experimentado cambios notables con respecto a los últimos años, comenzando por la presencia ya conocida de Felipe Vega-Arango, director de Mareo, y de Emilio Gutiérrez, máximo responsable de Captación.

Los dos han capitaneado una importante reestructuración en los últimos meses, renovando el equipo de técnicos y auxiliares que lideraban, hasta su despido, Óscar Garro y Pedro Menéndez. La cúpula, para empezar, se ha modificado totalmente con los fichajes de Vega-Arango y Emilio Gutiérrez, con los que continúan en torno a una veintena de técnicos. Otros tantos no siguen dentro de ese cambio de rumbo que pretende impulsar el club.

Una de las novedades en la nueva estructura es la presencia del exfutbolista astur-mexicano Jaime Cuesta, quien será el adjunto a la dirección de Vega-Arango. Cuesta, que se formó como jugador en el Langreo y, después, en el Oviedo, y tuvo una dilatada trayectoria en el fútbol español, pasando por el Alavés, Palencia y Toledo, entre otros, además de jugar en la Primera mexicana y probar en la MLS estadounidense, ha trabajado como técnico y en las direcciones formativas del fútbol base mexicano.

Entre otras decisiones que se han adoptado, la nueva dirección ha decidido suprimido el Infantil 'D', con lo que los equipos de base masculinos para estas edades volverán a ser A y B, teniendo en cuenta que el Infantil C es el femenino.

La nueva dirección mantiene como técnicos a Samu Baños, al frente del filial, Iván Otero, David Llerandi, Álvaro Martínez, Sergio Tárano, José Antonio Blanco y Alejandro Vega, entre otros, junto a otros auxiliares habituales de otros años. No continúan en Mareo los entrenadores Froilán, Diego Castro, Borja Suárez y Adrián Fernández, además de Jorge Fernández e Isma Piñera, que salieron al inicio del verano. El club ha situado a Pedro González al frente de un nuevo departamento, designándolo como responsable de Fuerza.