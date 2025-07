Perrin, ya 'juega' en El Molinón: «Me imagino robar un balón en el área para evitar un gol»

Javier Barrio Gijón Lunes, 7 de julio 2025, 15:13 Comenta Compartir

«Me gusta Gijón», reconoce Lucas Perrin durante una entrevista concedida al Real Sporting de Gijón tras la confirmación oficial de su fichaje, adelantado por EL COMERCIO. En principio, el defensa marsellés, de 26 años, ha firmado un contrato por dos temporadas, con la puerta abierta a una tercera en función del cumplimiento de una serie de objetivos.

El defensa francés, que era propiedad del Hamburgo, aunque la segunda parte de la pasada temporada la disputó con el Círculo de Brujas, en el fútbol belga, estuvo hace unos días en Gijón para documentar toda la operación y, después, volvió a irse. La previsión es que regrese ya en las próximas horas para el viernes ponerse a las órdenes de Asier Garitano en el primer entrenamiento. «He hecho muchos kilómetros hoy, el cámara me ha hecho caminar mucho, pero esto me ha permitido descubrir la ciudad y ver cómo es Gijón. Me gusta», resume sobre las horas que estuvo en Gijón la semana pasada y en un guiño a la logística del vídeo promocional.

Todavía encogido con el idioma, más cómodo expresándose en francés, Perrin aprecia trazos comunes entre Gijón y su Marsella natal. «Gijón es muy parecido a Marsella, simplemente que en Marsella hace más sol. Pero es una ciudad similar, pesquera, con puerto...», desliza sentando en la grada de El Molinón, en el que ya se ve jugando: «Es un estadio histórico, bonito, con buen ambiente. Tengo ganas de verlo lleno».

Y de participar en su primera acción defensiva. «Me imagino robar un balón en el área para evitar un gol, sería magnífico», resalta. Tampoco cierra la puerta al gol. «¿Por qué no? Celebrar como los ojos de mi hijo», dice, mientras se tapa la vista con el antebrazo izquierdo, en el que tiene dos ojos tatuados, en un anticipo de lo que será su festejo, dedicado a su hijo.

Formado en el Olympique de Marsella, Perrin tiene una dilatada trayectoria en el fútbol galo, donde solo en la Ligue-1 (Primera División francesa) disputó 99 partidos. Su etapa más destacada fue la que vivió en el Estrasburgo, en el que fue pieza clave durante tres temporadas y desde donde dio el salto el pasado verano al Hamburgo, de la Bundesliga 2.

En Alemania, sin embargo, tuvo poca participación, por lo que en el pasado mercado de invierno decidió salir cedido al Círculo de Brujas, con el que disputó 16 partidos y marcó dos goles, siendo un jugador importante.

En el vídeo de presentación, Perrin recorre la ciudad, paseando por El Muro, la playa de San Lorenzo, Cimadevilla, la Universidad Laboral, el Puerto Deportivo y, por supuesto, El Molinón. «Llego a una ciudad en la que todo el mundo me dice que voy a ser muy feliz, con lugares hermosos, donde pasear por sus calles es un placer. Una ciudad con una oferta cultural que también apreciaré y su gastronomía, y, por supuesto, el mar. Soy de Marsella y sé la personalidad que aporta a una ciudad», explica.

Antes de concluir, Perrin se dirige hacia el estadio caminando por la avenida de El Molinón. «Me han dicho que desde aquí la gente va paseando al campo», apunta, antes de hacer un repaso a su carrera. «Olympique de Marsella, Estrasburgo, Hamburgo y Círculo de Brujas. Y ahora, el Sporting. Esta será mi nueva casa, El Molinón», subraya.

En los últimos segundos, el defensa recibe un mensaje, a través de una videollamada, de Gregory, compatriota suyo y que también jugó como defensa central en el Sporting: «Hermano, bienvenido al Sporting. Vas a ser muy feliz, a disfrutarlo».