La planificación deportiva del Sporting, eje central de la primera reunión con Garitano en Washington

La planificación deportiva y el análisis de las necesidades que directivos y entrenador detectan en la primera plantilla del Sporting de Gijón. Fueron los ... dos ejes sobre los que pivotó la primera reunión de Asier Garitano en Washington con David Guerra, José Riestra y Alejandro Irarragorri. El técnico vasco se sumó a la cumbre del Grupo Orlegi en la capital estadounidense para ponerse manos a la obra en la confección del primer proyecto rojiblanco que llevará su sello, el de la temporada 2025-26. Con el telón del fútbol bajado en Mareo, al menos para el primer equipo, los focos vuelven a apuntar hacia el otro lado del charco, al estilo de las reuniones que el año pasado se mantuvieron con el técnico Rubén Albés.

En el club ya conocen la intención del vasco de contar con una plantilla de 24 hombres. «Normalmente me gusta contar con 21 jugadores de campo y 3 porteros», deslizó el vasco en una de sus últimas comparecencias. Una plantilla que tendrá como referencia a Jonathan Dubasin. Este viernes era precisamente el día que expiraba el plazo para ejecutar la opción de compra del club por 'El Pingüino', una operación que el Sporting ya ejecutó hace más de una semana y que solo está pendiente del anuncio oficial.

Mismo escenario con Nacho Martín, cuya renovación hasta 2029 está cerrada, según ha podido saber este periódico. Tal y como contó EL COMERCIO, el jugador ampliará su vinculación hasta 2029 –su actual contrato finalizaba en 2026– con una mejora de sus condiciones.

No arroja la toalla el club por su tocayo, Méndez, a quien Garitano y la cúpula de Orlegi aún esperan, manteniendo la oferta de renovación. La pelota, en cualquier caso, está en el tejado del centrocampista luanquín, quien esta semana compartía en redes sociales un mensaje autocrítico.

La defensa, prioridad

El mercado de fichajes aún no está abierto y, con la incógnita aún por esclarecer de quién de los cuatro equipos de 'play off' ascenderá a Primera, el Sporting asume que no debe apresurarse para acometer la decena de operaciones que se barruntan en las oficinas de Mareo. Una por salida.

El futuro de Cote, Róber Pier, Maras, Olaetxea, Gelabert, Dotor, Nacho Méndez, Nico Serrano, Campuzano y Caicedo no pasa por Gijón, aunque en algunos casos la continuidad no está descartada, como en el caso de Gelabert. El club tiene interés en que el palentino continúe de rojiblanco, a pesar de que su gran final de temporada ha despertado el interés de algunos clubes de Primera. La opción de compra que tiene el Sporting, y que ronda los dos millones, vence el último día de junio. En cualquier caso, desde el club asumen que es una operación que no se resolverá en el futuro inmediato. Si nada cambia, el centrocampista está llamado para iniciar la pretemporada con el Touluse el 1 de julio, club con el que tiene contrato hasta 2027. Una de las bazas que invitan al optimismo en Mareo es la predisposición del futbolista a seguir de rojiblanco.

Por líneas, la defensa es la primera de las urgencias que deben solventar los rojiblancos, toda vez que con la más que presumible salida de Maras y de Róber Pier, los gijoneses solo cuentan con Eric Curbelo y Diego Sánchez en el eje de la zaga. Y con matices, pues el avilesino acumula más minutos como lateral que como central desde que Garitano asumió el banquillo sportinguista. En el curso que acaba de terminar, los rojiblancos marcaron 57 goles, uno más que el Real Oviedo que terminó en tercera posición. Fue atrás donde las 54 dianas recibidas, solo una menos que el descendido Tenerife, sepultaron las opciones de pelear por la zona alta. Precisamente del club chicharrero podría llegar a Gijón el defensa Sergio González, de 28 años y al que Garitano tuvo a sus órdenes en la isla. Unai Egiluz, del Mirandés, y Sergio Barcia, del Legia de Varsovia, son otros de los nombres que han sonado en los últimos días.