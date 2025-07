El Sporting desbloquea la gestión con el Deportivo para la llegada de Pablo Vázquez

Javier Barrio Gijón Martes, 8 de julio 2025, 19:20 Comenta Compartir

El Real Sporting de Gijón ha desbloqueado esta tarde las gestiones para la llegada de Pablo Vázquez, en una jornada que puede definir el futuro del central, de 30 años, propiedad del Deportivo de La Coruña, que hasta hace unas horas se mantenía inflexible en su pensamiento, reclamando una compensación de 250.000 euros por el año que le resta de contrato, en una postura que no había variado en las últimas semanas.

El club gijonés ha seguido negociando este martes con el Deportivo de La Coruña, presentando una propuesta económica, con matices, que aspira a ser definitiva en una operación en la que el central está poniendo toda la carne en el asador para recalar en el Sporting.

De hecho, el futbolista cuenta con otra propuesta muy importante en lo económico, pero mantiene la palabra dada al club gijonés, quien le ha hecho ver que será un jugador muy importante en la próxima temporada. Faltan detalles, pero ahora mismo parece que hay entendimiento entre todas las partes.

El futbolista quiere salir del club gallego después de que Fernando Soriano, el director deportivo, le comunicase que no iba a ser un futbolista referencia en el nuevo proyecto y que no iba a tener el mismo rol, siendo el curso pasado un fijo en el once.

A partir de ahí, el jugador se ha movido para encontrar una salida, estando el Sporting muy interesado en su contratación. Estas próximas horas, en ese sentido, parecen claves para la llegada de Pablo Vázquez que, si nada se tuerce, apunta a ser el próximo fichaje.

