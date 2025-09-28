Sporting de Gijón-Albacete: El Molinón tiene que volver a ser un fortín Asier Garitano espera recuperar la senda de la victoria en casa después de cosechar tres derrotas consecutivas en la Liga

No es tiempo para dudas. El Sporting recibe este domingo, en El Molinón, (18.30) al Albacete para romper la igualdad de victorias y derrotas sumadas en las seis primeras jornadas ligueras. Los rojiblancos comenzaron la competición de la mejor manera. Con un pleno de victorias en las tres primeras jornadas. Unos números que auparon al equipo de Asier Garitano a los puestos de ascenso directo y que, paralelamente, dispararon la ilusión y el optimismo. Pero esa buena dinámica se rompió en La Coruña. En Riazor, los gijoneses conocieron por primera vez la derrota en la presente temporada. Un mal que no ha dejado de repetirse desde entonces.

Tres partidos después de la caída en tierras gallegas, los rojiblancos buscan en su casa, en El Molinón y arropados por los suyos, resurgir ante el Albacete. Un rival que ocupa, actualmente, puestos de descenso y que solo ha ganado un encuentro en lo que va de competición liguera.

Las ausencias, sin embargo, condicionarán el once inicial a un Asier Garitano que no quiere relajaciones. El preparador del Sporting exprimirá a sus futbolistas para volver a ganar y sacar, de paso, un sonrisa al sportinguismo. Cuatro derrotas consecutivas serían un duro castigo para los gijoneses, mientras que un empate significaría un botín escaso.

El Molinón quiere volver a rugir para empujar a su equipo hacia la victoria, así como ya lo hizo ante el Córdoba y la Cultural Leonesa. De aquella, el estadio gijonés era un auténtico fortín para Garitano. El preparador tan solo conocía la victoria desde que se hizo cargo del banquillo rojiblanco. Dicha dinámica, sin embargo, la rompió hace dos semanas el Burgos. El duelo, según el técnico del Sporting, invitaba a pensar en pocos goles. Un total de cinco se vieron en aquella tarde. Un ejemplo de lo que puede ser el municipal gijonés. Un estadio que enloquece en cualquier encuentro por muy mal que se le puedan poner las cosas a los rojiblancos.

El Sporting logró remontar un 0-2, pero se pasó de frenada y en el último suspiro los visitantes encontraron el camino hacia la victoria. Precisamente ese es el camino que quiere encontrar Asier Garitano esta tarde sobre el terreno de juego. No quiere que pase ni una semana más sin que su equipo sume tres puntos. Para ello tendrá que redibujar la alineación titular.

Guille Rosas, Corredera, Jesús Bernal y Curbelo verán el choque desde la grada. Los dos primeros cumplirán el partido de sanción impuesto por la competición tras sus expulsiones en Almería. La ausencia más delicada para Garitano será la de Corredera, su hombre de su total confianza en la medular.

El costado diestro será cosa de Kevin Vázquez. El lateral completará una zaga que la formarán Pablo Vázquez, Perrin y Diego Sánchez. Nada hace indicar que el preparador rojiblanco apueste por más cambios en la línea trasera.

La medular tiene la gran baja de Corredera. Su segunda tarjeta amarilla en Almería por aplaudir le impedirá dirigir al equipo desde el centro del campo. Sin duda, la ausencia que más le duele a un Asier Garitano que encontró en el futbolista su prolongación en el campo.

Vuelve Loum

La gran noticia para el preparador es que Loum pasó la última prueba en Mareo. El futbolista rojiblanco completó el último entrenamiento sin consecuencias, lo que le permitió volver a entrar en una citación. Resulta precipitado, a priori, pensar en que vuelva para estrenar una titularidad, de ahí que tenga que esperar su oportunidad en el banquillo.

Así pues, Nacho Martín se perfila como la gran alternativa a Corredera para jugar junto a Gelabert y Justin Smith. Este último fue titular el pasado fin de semana y todo hace indicar que continuará una semana más entre los once elegidos.

El ataque ya es cosa de tres. Dubasin y Otero son incuestionables desde el primer día, pero les faltaba un tercer protagonista. Y ese es Gaspar Campos. El canterano ha dado el paso adelante que tanto se esperaba de él y poco a poco se encamina hacia su mejor versión. Si logra mantener el nivel de Almería, es titular indiscutible en un Sporting que le necesita para ampliar el abanico de goleadores. De él, así como de Otero y Dubasin, con permiso de Gelabert, pasan gran parte de las opciones de lograr una victoria esta tarde.

Además, Amadou también regresa a una citación tras superar una microrrotura. Más pólvora para el ataque.