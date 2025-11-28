El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece una mujer tras sufrir una caída en la Canal del Texu
Gerard Piqué, este mediodía, a su llegada al aeropuerto de Asturias. J. B.

Sporting de Gijón-Andorra: Gerard Piqué, con un recuerdo a 'El Brujo' a su llegada a Asturias

El exfutbolista y propietario del Andorra, que posó con una bufanda de la peña Enrique Castro Quini de Barcelona en el aeropuerto del Principado, estará esta noche en El Molinón

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:59

Comenta

Gerard Piqué, exfutbolista del Barcelona, que también tuvo una gran trayectoria con la Selección, ya se encuentra en Asturias. El propietario del Andorra, rival esta noche del Real Sporting de Gijón (El Molinón, 20.30 horas), llegó a la terminal asturiana en torno a las 13.15 horas en un vuelo directo procedente de Barcelona.

Junto a él viajaron los futbolistas y el cuerpo técnico interino del Andorra, que está en plena búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Ibai Gómez.

En un palco privado o en el de autoridades

Piqué coincidió en el avión con aficionados del Real Sporting de Gijón. Concretamente, de la peña Enrique Castro Quini de Barcelona, que tiene entre sus miembros al asturiano Javi Bazán Felgueroso. El exfutbolista no dudó en posar para una fotografía con la bufanda de este colectivo, en un cariñoso gesto hacia la figura de Quini, que, además de los del Sporting, también defendió los colores del Barcelona.

El exfutbolista estará esta noche en El Molinón, aunque estaba pendiente de conocerse su ubicación. La duda radicaba en si Piqué iba a seguir el partido desde un palco privado o estará en el de autoridades, que presidirá David Guerra, con la presencia de Loquillo e Igor Paskual.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  2. 2 Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas
  3. 3 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  4. 4 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses
  6. 6 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea
  7. 7 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  8. 8

    El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sporting de Gijón-Andorra: Gerard Piqué, con un recuerdo a 'El Brujo' a su llegada a Asturias

Sporting de Gijón-Andorra: Gerard Piqué, con un recuerdo a &#039;El Brujo&#039; a su llegada a Asturias