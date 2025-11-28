Sporting de Gijón-Andorra: Gerard Piqué, con un recuerdo a 'El Brujo' a su llegada a Asturias El exfutbolista y propietario del Andorra, que posó con una bufanda de la peña Enrique Castro Quini de Barcelona en el aeropuerto del Principado, estará esta noche en El Molinón

Javier Barrio Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:59 Comenta Compartir

Gerard Piqué, exfutbolista del Barcelona, que también tuvo una gran trayectoria con la Selección, ya se encuentra en Asturias. El propietario del Andorra, rival esta noche del Real Sporting de Gijón (El Molinón, 20.30 horas), llegó a la terminal asturiana en torno a las 13.15 horas en un vuelo directo procedente de Barcelona.

Junto a él viajaron los futbolistas y el cuerpo técnico interino del Andorra, que está en plena búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Ibai Gómez.

En un palco privado o en el de autoridades

Piqué coincidió en el avión con aficionados del Real Sporting de Gijón. Concretamente, de la peña Enrique Castro Quini de Barcelona, que tiene entre sus miembros al asturiano Javi Bazán Felgueroso. El exfutbolista no dudó en posar para una fotografía con la bufanda de este colectivo, en un cariñoso gesto hacia la figura de Quini, que, además de los del Sporting, también defendió los colores del Barcelona.

El exfutbolista estará esta noche en El Molinón, aunque estaba pendiente de conocerse su ubicación. La duda radicaba en si Piqué iba a seguir el partido desde un palco privado o estará en el de autoridades, que presidirá David Guerra, con la presencia de Loquillo e Igor Paskual.