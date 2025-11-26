Álex Corredera: «El viernes tenemos que dar un golpe sobre la mesa»

José L. González Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:12 Comenta Compartir

El ambiente en el vestuario del Sporting de Gijón es de conjura. Tras la derrota en El Alcoraz ante el Huesca, jugadores y cuerpo técnico han ido trabajando a lo largo de la semana en la autoexigencia, conscientes de que el equipo necesita sacudirse la mala racha de resultados para acabar 2025 de la mejor forma posible. Álex Corredera, a dos días del partido contra el Andorra en El Molinón (20.30 horas), puso palabras a ese proceso interno. «El viernes hay que dar un golpe sobre la mesa, demostar que en casa tenemos que ser muy fuertes, sumar tres puntos y empezar a mirar otra vez hacia arriba, que es a donde queremos mirar».

La mala racha de resultados ha puesto en solfa la profundidad de la plantilla y su capacidad para conseguir el objetivo de llegar al tramo final de campeonato luchando por los puestos que dan posibilidad de ascender. El entrenador, Borja Jiménez, reconoció tras el partido ante el Huesca la necesidad de incorporar jugadores en el mercado de invierno, una cuestión que tiene también que ver con la cantidad de futbolistas disponibles. No obstante, Álex Corredera mantiene el mensaje de que el objetivo marcado a inicio de temporada sigue siendo el mismo. «Por supuesto. Está todo por definir y quienes tenemos que definir dónde queremos estar somos nosotros, y eso empieza por ganar el viernes. Este club, y con los jugadores que tenemos, es por lo que tiene que pelear, por estar con los mejores».

«Sobre todo fuera de casa, estamos permitiendo demasiado a los rivales, están más cómodos de lo que deben»

El Sporting de Gijón se medirá el viernes a un equipo que llegará siendo una incógnita a El Molinón. El Andorra saltará al verde con un entrenador interino, después de la destitución de Ibai Gómez, lo que añade dificultad al análisis que puedan hacer los rojiblancos. Corredera cree que la filosofía de juego no variará demasiado respecto a lo visto en los últimos años en Andorra, un equipo «al que le gusta tener el balón», pero sí reconoce que este hecho, que afecta por tercera vez a los rojiblancos, supone una dificutad añadida. «Borja analiza muy bien a los rivales. Contra el Racing de Santander y el Valladolid sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer. En estos casos, te centras más trabajar en ti».

Ese trabajo se ha traducido esta semana en tratar de corregir «errores» que técnicos y jugadores han detectado en las últimas fechas. El equipo, «sobre todo fuera de casa, está permitiendo demasiado a los rivales, están más cómodos de lo que deben». El centrocampista del Sporting de Gijón cree que hay que hacer hincapié en la «concentración» y evitar jugadas que den demasiadas facilidades al rival. «El partido de Huesca, sin estar bien, se te va por dos regalos. Los rivales no perdonan».

La previsible baja de Jonathan Dubasin es una de las malas noticias de la semana en el equipo, que recupera en plenitud a Juan Otero. «Son jugadores de mucho nivel y es complicado siempre que no están», afirmó Corredera, quien espera que Dubasin vuelva «lo antes posible y recuperado».

Temas

Sporting de Gijón