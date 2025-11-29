Las puntuaciones de Manuel Rosety tras el Sporting de Gijón - Andorra: Gelabert evita el apagón total Borja Jiménez apostó a todo o nada con Amadou y Caicedo, tan penosos como el resto en los remates

Mientras Gijón se iluminaba, el Sporting sufría un apagón insólito. En el minuto final, Gelabert evitó que la oscuridad fuera total. Un penalti, un punto y gracias.

El primer tiempo tuvo un juego anodino. El control del balón y del partido era del Andorra. El Sporting tenía muchas dudas en el centro del campo, sin intensidad. Un poste de Gaspar y una ocasión de Guille Rosas fue todo el balance ofensivo. La lesión de Gaspar dio entrada a Justin, con una modificación táctica que mejoró ligeramente al equipo local. La reacción tuvo más corazón que cabeza, y sin rematadores.

La segunda parte tuvo más intensidad y llegada de los gijoneses, pero con un fútbol atropellado y una falta inverosímil de puntería. Otero desperdició dos ocasiones de las que no se fallan. Guille Rosas y Gelabert pudieron marcar, pero faltó acierto y sobró precipitación.

El gol del Andorra enmudeció El Molinón. Es una incógnita qué quiso hacer Perrin, apartándose de la jugada y permitiendo el disparo de Lautaro. Borja Jiménez apostó a todo o nada con Amadou y Caicedo, tan penosos como el resto en los remates. El penalti en el último minuto del descuento fue milagroso. El empate de Gelabert supo a gloria, pero el partido dejó un mal sabor de boca y en evidencia la penosa gestión deportiva.

Puntuaciones, uno a uno

7 Guille Rosas

Controló aceptablemente su parcela y fue muy incisivo en las subidas al ataque. Dispuso de dos ocasiones de remate. Aguerrido y con anticipación.

4 Yáñez

No tuvo mucho trabajo, pero se mostró impreciso en algunas acciones en su área. En los saques estuvo incierto. Partido discreto.

6 Curbelo

De los más entonados. Fue un defensa práctico. Aseguró la salida del balón y no se complicó. Subió poco al ataque y sin notarse.

4 Perrin

En las jugadas comprometidas se aparta, como en el gol andorrano. Central blando y lento. Impreciso en las subidas al ataque.

4 Diego Sánchez

En el primer tiempo fue desbordable y pasó bastantes apuros. Ofensivamente llegó algo, pero con prisas. Atacó más tras el descanso.

4 Nacho Martín

En la primera media hora estuvo muy plano, sin profundidad y sin ver el balón. Con Justin al lado mejoró tímidamente. Mantuvo un tono parco.

4 Corredera

Corrió mucho, pero con poco sentido. En el primer tiempo se le vio poco ofensivamente. Tuvo una mejoría muy ligera, pero sin alcanzar su tono.

4 Queipo

Voluntarioso. Al principio apenas dispuso de ocasiones para inquietar al Andorra. Se perdió en intentos. No encontró espacios libres.

6 Gelabert

Fue el único que ofensivamente puso algo de claridad, en un desbarajuste inesperado, con escasos apoyos. En la segunda parte algún destello.

4 Gaspar

Salvo un disparo a un poste, pasó casi inadvertido, con más intenciones que aciertos y sin encontrar sitios para meterse en el área.

4 Otero

Muy torpe en el remate. En sus botas tuvo el partido, pero no supo finalizar. Sufrió bastantes altibajos. Impreciso en las asistencias.

5 Justin Smith

Mejoró el juego del equipo con su estilo anárquico, aunque perdió algunos balones peligrosos. Fue de más a menos. Irregular.

4 Manu Rodríguez

Se dejó notar poco en una posición extraña, escorado a la izquierda. Parece blando para esa función. No entró mucho en juego.

s. c. Caicedo

En su línea, con un estilo impetuoso. Participó en dos ocasiones de remate, con más corpulencia que intento de llegar al balón. Nada nuevo.

s. c. Amadou

Enseñó fogosidad, pero estuvo desdibujado. También intervino en dos ocasiones de posibles remates, pero no llegó al balón. En su línea.

4 El técnico Borja Jiménez

Sacó un equipo insulso, sin ver el balón. Corrigió en el descanso, pero con excesivas prisas. Los cambios finales fueron a la desesperada.

