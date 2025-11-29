Las puntuaciones de Manuel Rosety tras el Sporting de Gijón - Andorra: Gelabert evita el apagón total
Borja Jiménez apostó a todo o nada con Amadou y Caicedo, tan penosos como el resto en los remates
Gijón
Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:12
Mientras Gijón se iluminaba, el Sporting sufría un apagón insólito. En el minuto final, Gelabert evitó que la oscuridad fuera total. Un penalti, un punto y gracias.
El primer tiempo tuvo un juego anodino. El control del balón y del partido era del Andorra. El Sporting tenía muchas dudas en el centro del campo, sin intensidad. Un poste de Gaspar y una ocasión de Guille Rosas fue todo el balance ofensivo. La lesión de Gaspar dio entrada a Justin, con una modificación táctica que mejoró ligeramente al equipo local. La reacción tuvo más corazón que cabeza, y sin rematadores.
La segunda parte tuvo más intensidad y llegada de los gijoneses, pero con un fútbol atropellado y una falta inverosímil de puntería. Otero desperdició dos ocasiones de las que no se fallan. Guille Rosas y Gelabert pudieron marcar, pero faltó acierto y sobró precipitación.
El gol del Andorra enmudeció El Molinón. Es una incógnita qué quiso hacer Perrin, apartándose de la jugada y permitiendo el disparo de Lautaro. Borja Jiménez apostó a todo o nada con Amadou y Caicedo, tan penosos como el resto en los remates. El penalti en el último minuto del descuento fue milagroso. El empate de Gelabert supo a gloria, pero el partido dejó un mal sabor de boca y en evidencia la penosa gestión deportiva.
Puntuaciones, uno a uno
-
7
Guille Rosas
Controló aceptablemente su parcela y fue muy incisivo en las subidas al ataque. Dispuso de dos ocasiones de remate. Aguerrido y con anticipación.
-
4
Yáñez
No tuvo mucho trabajo, pero se mostró impreciso en algunas acciones en su área. En los saques estuvo incierto. Partido discreto.
-
6
Curbelo
De los más entonados. Fue un defensa práctico. Aseguró la salida del balón y no se complicó. Subió poco al ataque y sin notarse.
-
4
Perrin
En las jugadas comprometidas se aparta, como en el gol andorrano. Central blando y lento. Impreciso en las subidas al ataque.
-
4
Diego Sánchez
En el primer tiempo fue desbordable y pasó bastantes apuros. Ofensivamente llegó algo, pero con prisas. Atacó más tras el descanso.
-
4
Nacho Martín
En la primera media hora estuvo muy plano, sin profundidad y sin ver el balón. Con Justin al lado mejoró tímidamente. Mantuvo un tono parco.
-
4
Corredera
Corrió mucho, pero con poco sentido. En el primer tiempo se le vio poco ofensivamente. Tuvo una mejoría muy ligera, pero sin alcanzar su tono.
-
4
Queipo
Voluntarioso. Al principio apenas dispuso de ocasiones para inquietar al Andorra. Se perdió en intentos. No encontró espacios libres.
-
6
Gelabert
Fue el único que ofensivamente puso algo de claridad, en un desbarajuste inesperado, con escasos apoyos. En la segunda parte algún destello.
-
4
Gaspar
Salvo un disparo a un poste, pasó casi inadvertido, con más intenciones que aciertos y sin encontrar sitios para meterse en el área.
-
4
Otero
Muy torpe en el remate. En sus botas tuvo el partido, pero no supo finalizar. Sufrió bastantes altibajos. Impreciso en las asistencias.
-
5
Justin Smith
Mejoró el juego del equipo con su estilo anárquico, aunque perdió algunos balones peligrosos. Fue de más a menos. Irregular.
-
4
Manu Rodríguez
Se dejó notar poco en una posición extraña, escorado a la izquierda. Parece blando para esa función. No entró mucho en juego.
-
s. c.
Caicedo
En su línea, con un estilo impetuoso. Participó en dos ocasiones de remate, con más corpulencia que intento de llegar al balón. Nada nuevo.
-
s. c.
Amadou
Enseñó fogosidad, pero estuvo desdibujado. También intervino en dos ocasiones de posibles remates, pero no llegó al balón. En su línea.
-
4El técnico
Borja Jiménez
Sacó un equipo insulso, sin ver el balón. Corrigió en el descanso, pero con excesivas prisas. Los cambios finales fueron a la desesperada.