Borja Jiménez, golpeando un balón durante un entrenamiento del Sporting de Gijón en Mareo. J. M. Pardo
Sporting

El Sporting de Gijón se impone acabar en alto 2025

Tanto Borja Jiménez como los futbolistas del Sporting de Gijón hacen autocrítica sobre el mal partido de Huesca y se conjuran para revertir un mes negro

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:28

Después de la tempestad siempre llega la calma, pero, en el caso del Sporting de Gijón, ese periodo está discurriendo sin relajo y ... con mensajes internos de autoexigencia. Desde que finalizó el partido en El Alcoraz, la plantilla y el cuerpo técnico se han ido conjurando, a partir del desencanto por el mal rendimiento colectivo, para terminar de la mejor forma posible 2025. Todos, entienden en Mareo, deben dar un paso al frente en estos cuatro partidos de liga que faltan, comenzando por la visita del Andorra del viernes (El Molinón, 20.30 horas), además de la eliminatoria de Copa del Rey frente al Mirandés.

