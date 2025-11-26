El Sporting de Gijón se impone acabar en alto 2025

Después de la tempestad siempre llega la calma, pero, en el caso del Sporting de Gijón, ese periodo está discurriendo sin relajo y ... con mensajes internos de autoexigencia. Desde que finalizó el partido en El Alcoraz, la plantilla y el cuerpo técnico se han ido conjurando, a partir del desencanto por el mal rendimiento colectivo, para terminar de la mejor forma posible 2025. Todos, entienden en Mareo, deben dar un paso al frente en estos cuatro partidos de liga que faltan, comenzando por la visita del Andorra del viernes (El Molinón, 20.30 horas), además de la eliminatoria de Copa del Rey frente al Mirandés.

Borja Jiménez volvió a charlar ayer por la mañana con sus futbolistas, en el inicio de la preparación de este encuentro. Toda la plantilla parece concienciada de que los jugadores tienen que ofrecer una versión más competitiva y estable. En el vestuario, de hecho, se seguía haciendo ayer bastante autocrítica por cómo salió el Sporting al partido de El Alcoraz. Sobre todo porque los jugadores habían sido bien alertados durante la semana de lo que se iban a encontrar, con la peligrosidad de enfrentarse a un rival herido tras la derrota en Zaragoza, en el debut de Bolo, y que iba a proponer un inicio con un ritmo muy alto. Los dos goles del Huesca, además, llegaron en dos penaltis por dos manos claras.

La derrota en El Alcoraz y el final de la jornada 15 dejaron al Sporting en una situación casi equidistante entre el 'play off' de ascenso (a dos puntos) y el descenso de categoría (a tres). El horizonte de cercanía a la parte alta es, de todas formas, relativo. El Castellón, que marcha sexto, se presenta como el único equipo al que tiene a tiro el equipo en esa batalla. Mientras, el quinto clasificado, el Burgos, ya se empieza a alejar hasta los cinco puntos.

El Sporting pisa ahora la 'Tierra Media' de Segunda, tras un desinfle continuado en sus resultados de noviembre. Hoy, precisamente, se cumple un mes exacto del logro de una victoria que le ha terminado costando muy caro al equipo por cómo se dio. Por el triunfo contra el Zaragoza se pagó un precio demasiado alto, con la pérdida de Otero, Gaspar, Dubasin y Corredera para el siguiente encuentro... Y alguno más en el caso de los dos primeros. Las secuelas de aquel día llegan hasta hoy. El colombiano disputó sus primeros minutos ante el Huesca, aún lejos de su mejor momento, y pasado mañana podría volver al once titular por primera vez tras aquel día.

Por el camino, los contratiempos no han dado tregua a Jiménez. El técnico no ha vuelto a ganar un encuentro desde entonces (dos empates y dos derrotas), ha tenido que convivir con las bajas dentro de una plantilla en la que se detecta una descompensación de prestaciones entre los titulares habituales y los suplentes, y, como guinda, ha visto cómo su futbolista más en forma en este periodo oscuro, Dubasin, engrosa ahora el parte médico.

Las discretas actuaciones de los jugadores en las dos últimas salidas, Vitoria y Huesca, también han conspirado con esos problemas físicos y disciplinarios. Todo esto sitúa al Sporting entre los cuatro peores equipos de noviembre. Un tramo en el que los rojiblancos han sumado solo dos puntos, los mismos que el propio Andorra y el Cádiz. Solo el Ceuta posee un peor registro, pero cuenta con un partido menos por el aplazamiento del duelo contra el Almería, suspendido temporalmente por el fallecimiento de un aficionado que sufrió una indisposición en el descanso.

Primer equipo en descenso

El Andorra de Piqué, que presentará batalla en El Molinón con un cuerpo técnico interino, mientras cierra en los despachos la llegada de su nuevo entrenador, se plantará en Gijón como el primer equipo en el camino hacia el descenso de categoría. Por todo, el encuentro se antoja crucial para fulminar la mala dinámica, volver a ganar estabilidad y holgura en la clasificación y, sobre todo, recuperar sensaciones ante El Molinón.