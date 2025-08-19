Pablo Vázquez sobre su estreno con el Sporting de Gijón: «Se me pusieron los pelos de punta»

Fue uno de los que este lunes conoció por primera vez El Molinón en su máximo apogeo. Pablo Vázquez debutó con la camiseta ... del Sporting de Gijón y desde el principio ya quedó asombrado por el ambiente. «Fue muy bonito todo. Se me pusieron los pelos de punta. Vine a esto, a disfrutar del Sporting de El Molinón y dar a la gente lo que quiere: entrega y garra».

Se estrenó junto a Perrin, del que dijo que «me entiendo bien con él. Hablamos mucho durante la semana de estar juntos porque solemos tener partidos diferentes, como un partido dentro de otro», explicó.

Del rival expuso que «es atípico, va muy alto en la presión y muy agresivo». «Teníamos la mentalidad de atacar en la parte alta. Encontramos tres jugadas al espacio que nos dieron confianza. El fútbol es así, estuvimos solventes defensivamente y les penalizamos en las que tuvimos», hizo hincapié el jugador, que estuvo en el centro de los focos en la segunda mitad. El colegiado señaló penalti en una acción en la que el balón le pegó en su brazo izquierdo. Lo tuvo claro desde el principio: «Yo sabía que no era penalti, el balón sale muy fuerte y escondo el brazo. Mi gesto es de quitarlo. Además lo tenía muy pegado y con el brazo por detrás de la espalda. Si lo llegan a pitar, las cosas se nos ponen muy difíciles a los defensas».

Le preguntaron a Pablo Vázquez que si quedaba mucho margen de mejora. Contestó que «nos falta mucho». «Todo se analiza mejor después de ganar. Iremos adaptándonos con balón, pero queríamos empezar este camino desde la solidez. Siendo un equipo seguro. Tenemos que crecer a partir de ahí», dijo.

Otra de las acciones que encendió ayer a El Molinón fue una jugada defensiva de Perrin. Levantó a todo el estadio y contagió su energía y entrega con la camiseta rojiblanco. «Yo también soy muy pasional en ese sentido, me gusta que celebre acciones importantes. No se ven como un gol a favor, pero sí le quitas un gol al rival», concluyó el central rojiblanco.