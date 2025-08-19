El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo Vázquez, en la izquierda de la imagen, se trata de deshacer de la marca de Ruben Alves, en un saque de esquina. DAMIÁN ARIENZA
Sporting de Gijón - Córdoba

Pablo Vázquez sobre su estreno con el Sporting de Gijón: «Se me pusieron los pelos de punta»

«Me entiendo muy bien con Perrin, hablamos mucho durante la semana para estar juntos», destaca el central rojiblanco

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 06:27

Fue uno de los que este lunes conoció por primera vez El Molinón en su máximo apogeo. Pablo Vázquez debutó con la camiseta ... del Sporting de Gijón y desde el principio ya quedó asombrado por el ambiente. «Fue muy bonito todo. Se me pusieron los pelos de punta. Vine a esto, a disfrutar del Sporting de El Molinón y dar a la gente lo que quiere: entrega y garra».

