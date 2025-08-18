Dos chispazos dan la victoria al Sporting Remonta ante el Córdoba en su estreno liguero

Los jugadores del Sporting celebran uno de los dos goles del equipo.

Andrés Maese Gijón Lunes, 18 de agosto 2025, 21:17 | Actualizado 21:27h. Comenta Compartir

Mientras los resultados acompañen, cualquier plan que plantee Asier Garitano será bien recibido. De ahí que el estreno liguero del Sporting haya sido satisfactorio. Los rojiblancos remontaron al Córdoba en un encuentro poco vistoso, pero muy efectivo.

Sorprendió el entrenador del Sporting dejando en el banquillo a Guille Rosas y Diego Sánchez. Una alineación que no le sirvió para superar al Córdoba. Los rojiblancos fueron inferiores en la primera parte. Los andaluces quisieron el balón e hicieron sufrir a los hombres de Garitano, que tan solo pudieron correr detrás de la pelota.

La primera jornada no solucionó los problemas vistos durante la pretempotada. El Sporting sigue teniendo un serio problema defensivo. El marcador se estrenó con una mala acción de Yáñez. Un disparo de Jacobo al primer palo se le escurrió entre las piernas. De merecer un equipo ir por delante en el luminoso fue el Córdoba.

Lo bueno que tiene Garitano es que arriba cuenta con los tres tenores. Gelabert, Otero y Dubasin son capaces de ganarte partidos con dos chispazos. El colombiano asistió a los dos para remontar el partido. Gelabert igualó la contienda antes del descanso. Un saque rápido de banda dejó a Otero solo en la derecha para asistir al nuevo '10' del Sporting.

El primer disparo a portería terminó en gol. La efectividad ofensiva sigue intacta. Y gracias a ella, los resultados acompañas en tardes como la vivida en El Molinón con casi 25.000 espectadores.

La afición del Sporting se merece un monumento. Más de 23.000 abonados y con las localidades agotadas en la primera jornada, sigue sufriendo, aburriéndose, pero también sonriendo y festejando con su equipo.

Tras Otero, Dubasin y Gelabert, Corredera dejó una carta de presentación notable. Es un futbolista que lo deja todo en el terreno de juego, abarca mucho campo y cuando tiene el balón tiene claro qué hacer con él.

A todo esto, el Córdoba estrelló dos balones en los palos. Uno en la primera parte y otra en la última acción del partido. Pese a que Garitano terminó con una línea de cinco defensas, el Sporting sufrió y el Córdoba pudo empatar en más de una ocasión.

La sensación que dejó el partido es que el Córdoba es un equipo mucho más trabajado que el Sporting. Los rojiblancos tan solo parecen entender el fútbol de ataque con balones en largo a Otero y a partir de ahí que pase lo que tenga que pasar. Demasiado castigo para el espectador.

Un penalti pitado por mano de Pablo Vázquez y que corrigió el VAR, también libró al Sporting de la quema. El colegiado lo vio claro, pero el videoarbitraje le recomendó visualizar la jugada porque Vázquez aparta el brazo en el momento en el que el balón le golpea.

Real Sporting de Gijón Yáñez; Kevin Vázquez (Guille Rosas, m. 61), Pablo Vázquez, Lucas Perrin, Pablo García (Diego Sánchez, m. 57); Nacho Martín, Corredera; Dubasin, Gelabert (Curbelo, m. 85), Queipo (Gaspar, m. 57) y Juan Otero (Caicedo, m. 85). 2 - 1 Córdoba CF Marín; Isaac (Albarrán, m. 85), Fomeyem, Rubén Alves (Álex, m. 45), Vilarrasa (Juan María, m. 85); Álex Sala, Ortiz (Kevin Medina, m. 75), Isma Ruiz (Obolski, m. 85); Jacobo, Carracedo y Guardiola. Goles 0-1: m. 17, Jacobo. 1-1: m. 31, Gelabert. 2-1: m. 69, Dubasin.

Árbitro Álvaro Moreno. Amonestó en el Sporting a Perrin, Corredera; y en el Córdoba a Guardiola, Carracedo.

Incidencias partido disputado en El Molinón ante 24.896 aficionados.

El Sporting mejoró con los cambios. Cuando Rosas, Gaspar y Diego Sánchez pusieron cierta lógica en la alineación rojiblanca. A partir de ahí, se acercaron más y con más peligro a la portería rival.

Caicedo fue el último en entrar junto a Curbelo. El delantero pudo evitar tanto sufrimiento cerrando el partido, pero ni pudo ni supo. Gaspar le regaló el tercer gol. Un pase idílico que conectó en el punto de penalti solo para batir a Marín, pero fue incapaz. Otro debe del Sporting.

Al margen de las dudas que genera el equipo, lo cierto es que los tres puntos se quedaron en casa. Que es lo que cuenta. Pero la segunda lectura es que este Sporting necesita mejorar mucho.