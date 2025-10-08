El Sporting de Gijón, dieciocho cambios de entrenador en dos décadas

La era de Asier Garitano en el Sporting de Gijón tocó a su fin el pasado domingo. Borja Jiménez es el nuevo ... inquilino de un banquillo, el de El Molinón, que en las últimas dos décadas ha ofrecido de todo menos estabilidad. El nombre del abulense es el decimoctavo que figurará en la puerta del despacho del técnico en Mareo desde que Ciriaco Cano en 2005 iniciaba su tercera etapa al frente del equipo. A este número hay que sumar el doble paso de Abelardo Fernández, salvador primero de la entidad con un inesperado ascenso y luego del equipo, evitando el descenso a Primera RFEF.

La historia reciente muestra que solo Manolo Preciado fue capaz de cumplir tres temporadas o más en el banquillo del Sporting, el periodo más estable en cuanto al puesto de técnico, con cinco campañas completas y una que se quedó a la mitad.

La relación de nombres es extensa y comienza con Ciriaco Cano, mito del sportinguismo. El de Plasencia, después de doce campañas como jugador, acudió a la llamada del club para sustituir a Marcelino García Toral. Era 2005 y la tercera vez que ocupaba el cargo. Una temporada finalizada en tierra de nadie acabó en la contratación en verano de Manolo Preciado. Con un ascenso de por medio y la hazaña de haber despertado a la afición rojiblanca se fue el cántabro tras cinco temporadas y media. Iñaki Tejada se hizo cargo del equipo durante dos jornadas hasta que llegó Javier Clemente, que no fue capaz de mantener al equipo en la máxima categoría.

El Grupo Orlegi va ya por su quinto entrenador en las poco más de tres temporadas que lleva al frente del club

De vuelta en Segunda, el club apostó por un entrenador de la casa: Manolo Sánchez Murias. El envite duró poco. Tras nueve jornadas entró en escena José Ramón Sandoval. Los resultados fueron discretos, pero se mantuvo al técnico en el cargo con el objetivo de regresar a Primera. A falta de cinco partidos y con la meta alejándose, la decisión fue colocar a Abelardo Fernández, que metió al Sporting en 'play off'.

De 2005 a 2012 Ciriaco Cano 2005 - 2006: estuvo una temporada en su tercera etapa en el banquillo Manolo Preciado 2006 - 2012: el que más aguantó en el cargo, casi seis temporadas Iñaki Tejada 2012 - 2012: dirigió al equipo en dos partidos de forma interina Manolo Sánchez Murias 2012 - 2012: la apuesta del Sporting duró solo nueve encuentros

De 2012 a 2018 José Ramón Sandoval 2012 - 2014: estuvo en dos campañas, ninguna completa Abelardo Fernández 2014 - 2017: en su primera etapa llevó al equipo a Primera Joan Francesc Ferrer 'Rubi' 2017 - 2017: no logró mantener al Sporting en la máxima categoría Paco Herrera' 2017 - 2017: el suyo fue un paso fugaz de solo dieciocho jornadas Rubén Baraja 2017 - 2018: entró en 'play off'. Luego, solo estuvo catorce partidos

La alegría más inesperada llegó en la segunda campaña del gijonés, que subió al equipo a Primera cuando nadie lo esperaba, salvando a la entidad de una situación económica calamitosa. El técnico consiguió mantener al equipo, pero en su siguiente campaña fue destituido tras dieciocho jornadas. Llegó Joan Francesc Ferrer 'Rubi', quien no fue capaz de que el equipo se sostuviese en Primera.

De nuevo en Segunda

Para el regreso a Segunda la opción del club fue Paco Herrera, que generó una gran ilusión, diluida en los despachos sin que se hubiese llegado al ecuador de la Liga. Rubén Baraja se hizo cargo del equipo y lo metió en 'play off'. Catorce jornadas le duró el crédito al vallisoletano, quien fue sustituido por un hombre de la casa: José Alberto López. Cerca de la promoción de ascenso se quedó el ovetense. En la campaña siguiente, solo se sostuvo durante la primera vuelta. Para la segunda, que se vio afectada por la pandemia, se optó por Djukic, quien no pasó del verano.

David Gallego, promocionado desde el Espanyol, se hacía con los mandos del Sporting. Tras acabar a solo dos puntos del 'play off', el técnico seguía una campaña más, pero solo hasta la jornada 28, cuando llegó al cargo José Luis Martí, quien, diez partidos después, decía adiós a Gijón. De nuevo Abelardo era el elegido para salvar a un equipo en caída libre.

Tras cumplir el objetivo, el técnico Gijón tenía contrato y comenzó la temporada 2022-2023, pero lo hizo bajo una nueva propiedad. Después de atender la llamada de Javier Fernández para evitar que su Sporting cayese por primera vez en su historia del fútbol profesional, el gijonés iniciaba la campaña a las órdenes del Grupo Orlegi.

De 2018 a 2022 José Alberto López 2018 - 2020: dos temporadas como entrenador, ninguna completa Miroslav Djukic 2020 - 2020: su paso por el banquillo rojiblanco fue de media campaña David Gallego 2020 - 2022: se quedó muy cerca del 'play off' en su estreno José Luis Martí 2022 - 2022: solo dirigió al equipo durante diez partidos

De 2022 a 2025 Abelardo Fernández 2022 - 2023: en su segunda etapa, salvó al Sporting del descenso Miguel Ángel Ramírez 2023 - 2024: en su segunda campaña, que completó, entró en 'play off' Rubén Albés 2024 - 2025: no llegó a acabar su única temporada en Gijón Asier Garitano 2025 - 2025: salvó al equipo y solo estuvo ocho jornadas esta campaña

Las relaciones nunca fueron buenas y todo saltó por los aires tras 23 jornadas de Liga disputadas. Un desconocido en España se ponía al frente del equipo: Miguel Ángel Ramírez. Su primera campaña fue muy discreta, pero en la segunda metió al equipo en 'play off'. Acabada la competición, el entrenador puso rumbo a Qatar en una decisión que se defendió como consensuada entre las partes.

Rubén Albés fue el elegido por la propiedad, que esperó durante semanas para hacerse con un entrenador pretendido por varios clubes. La aventura del gallego duró 34 jornadas. La derrota en casa ante el Tenerife, tercera consecutiva, era el colofón a una racha de solo una victoria en diecisiete partidos, lo que desencadenó su despido. Asier Garitano asumía el mando, cerrando la campaña con cinco victorias y tres derrotas y salvando al equipo.

El técnico de Bergara comenzó la presente temporada con tres victorias consecutivas, pero las cinco derrotas que llegaron después provocaron su cese. Ahora es Borja Jiménez el que asume la responsabilidad de un banquillo que destaca por su inestabilidad.