El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de mascotas de EL COMERCIO
Yáñez, el domingo, deteniendo el peligroso remate de Michelin, lateral del Racing, en la primera mitad. Arnaldo García
Sporting de Gijón

El guardameta Yáñez: un superhéroe con guantes y sin capa

El Sporting club quiere cerrar en este final de año la renovación de Rubén Yáñez, quien hizo el domingo la que posiblemente sea una de las paradas del año

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 06:53

Comenta

«Fácil, ya está. No tiene mucho secreto, tío», bromeaba ayer Rubén Yáñez en un vídeo divulgado por el Sporting de Gijón, en el que se le veía reviviendo, ya como espectador, el paradón con el que había respondido unas horas antes a la peligrosísima falta del racinguista Yeray. El extremo abandonó El Molinón con cara de pocos amigos y preguntándose cómo el portero había sido capaz de birlarle la gloria.

El encuentro caminaba por el minuto 89, con 2-1 en el marcador y el equipo de José Alberto arreando contra Yáñez. En ese momento, el portero catalán hizo la que posiblemente sea una de las paradas de la temporada. Una intervención de póster. Voló hacia la escuadra derecha de su portería para, tras estirar todo su cuerpo y el brazo derecho, detener una falta magníficamente ejecutada por el atacante, quien trató de sortear la barrera por fuera.

Fue un cierre de fiesta perfecto para los 32 años que cumplía ese mismo domingo Yáñez y que celebró a pie de campo, ya al final del partido, con su hijo Nicolás en brazos y todo el Fondo Sur coreando su nombre: «¡Rubén Yáñez, Rubén Yáñez!».

Tras la dulce resaca y protagonizar una acción que quedará para los resúmenes del año, el meta regresó ayer al trabajo con el resto de sus compañeros, aunque pronto se retiró al gimnasio. Tanto en el entrenamiento como en el partido del domingo había estado presente José Riestra, director Global de Fútbol de Orlegi, quien se encuentra desde la semana pasada en Gijón. La actuación del portero, que ya había evitado un gol del lateral Michelin en la primera mitad del partido, coincide con un compás de espera en la negociación para renovar al portero, que termina contrato el próximo 30 de junio.

Con la renovación de Diego Sánchez encaminada, la gran prioridad del Sporting es avanzar en las negociaciones con Yáñez y tratar de cerrar su ampliación de contrato en este final de año. El club sportinguista no quiere esperar a enero, cuando, además, valora acceder al mercado para realizar alguna incorporación y cubrir posibles carencias que Borja Jiménez detecte estas semanas.

Por eso, estos dos meses y medio próximos se presentan claves para avanzar en las gestiones con el meta y su agencia de representación. La idea con la que se trabajaba es la de ofrecerle un contrato por dos temporadas con opción a una tercera, aunque está abierta la posibilidad de articular otro tipo de contrato, con otros matices, para ese tercer año.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  3. 3 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón
  4. 4 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  5. 5

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  6. 6

    Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo
  7. 7

    El momento más esperado de la cumbre de Egipto: así fue el saludo entre Trump y Sánchez
  8. 8 Comienza la campaña contra la gripe en Asturias: ¿quién debe vacunarse?
  9. 9 Natividad González, discreta fundadora de la Librería Industrial, fallece a los 97 años
  10. 10 Se incendia un garaje en la calle San Matías, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El guardameta Yáñez: un superhéroe con guantes y sin capa

El guardameta Yáñez: un superhéroe con guantes y sin capa