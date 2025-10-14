El guardameta Yáñez: un superhéroe con guantes y sin capa

Javier Barrio Gijón Martes, 14 de octubre 2025, 06:53 Comenta Compartir

«Fácil, ya está. No tiene mucho secreto, tío», bromeaba ayer Rubén Yáñez en un vídeo divulgado por el Sporting de Gijón, en el que se le veía reviviendo, ya como espectador, el paradón con el que había respondido unas horas antes a la peligrosísima falta del racinguista Yeray. El extremo abandonó El Molinón con cara de pocos amigos y preguntándose cómo el portero había sido capaz de birlarle la gloria.

El encuentro caminaba por el minuto 89, con 2-1 en el marcador y el equipo de José Alberto arreando contra Yáñez. En ese momento, el portero catalán hizo la que posiblemente sea una de las paradas de la temporada. Una intervención de póster. Voló hacia la escuadra derecha de su portería para, tras estirar todo su cuerpo y el brazo derecho, detener una falta magníficamente ejecutada por el atacante, quien trató de sortear la barrera por fuera.

Fue un cierre de fiesta perfecto para los 32 años que cumplía ese mismo domingo Yáñez y que celebró a pie de campo, ya al final del partido, con su hijo Nicolás en brazos y todo el Fondo Sur coreando su nombre: «¡Rubén Yáñez, Rubén Yáñez!».

Tras la dulce resaca y protagonizar una acción que quedará para los resúmenes del año, el meta regresó ayer al trabajo con el resto de sus compañeros, aunque pronto se retiró al gimnasio. Tanto en el entrenamiento como en el partido del domingo había estado presente José Riestra, director Global de Fútbol de Orlegi, quien se encuentra desde la semana pasada en Gijón. La actuación del portero, que ya había evitado un gol del lateral Michelin en la primera mitad del partido, coincide con un compás de espera en la negociación para renovar al portero, que termina contrato el próximo 30 de junio.

Con la renovación de Diego Sánchez encaminada, la gran prioridad del Sporting es avanzar en las negociaciones con Yáñez y tratar de cerrar su ampliación de contrato en este final de año. El club sportinguista no quiere esperar a enero, cuando, además, valora acceder al mercado para realizar alguna incorporación y cubrir posibles carencias que Borja Jiménez detecte estas semanas.

Por eso, estos dos meses y medio próximos se presentan claves para avanzar en las gestiones con el meta y su agencia de representación. La idea con la que se trabajaba es la de ofrecerle un contrato por dos temporadas con opción a una tercera, aunque está abierta la posibilidad de articular otro tipo de contrato, con otros matices, para ese tercer año.