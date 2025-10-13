El cumpleaños más feliz de Rubén Yáñez por una de sus mejores paradas en el Sporting-Racing: «¡Qué grande!» El meta celebró los 32 años con una de las mejores paradas de la temporada

Javier Barrio Gijón Lunes, 13 de octubre 2025, 13:54 | Actualizado 14:06h. Comenta Compartir

Rubén Yáñez estaba exultante tras el partido del Sporting de Gijón contra el Racing de Santander. «¡Grande, vaya parada, chaval, qué grande!», le espetaba un eufórico Dubasin. En el minuto 89, el portero catalán voló, extraordinario, para detener una falta perfectamente ejecutada por Yeray, del Racing, saboteando el empate de los cántabros.

Un derechazo parabólico, que bordeó la barrera por el exterior, que el meta detuvo con un paradón con el brazo derecho. Un cierre de fiesta perfecto para los 32 años que cumplía ayer y que celebró a pie de campo, ya al final del partido, junto a su hijo y con todo el Fondo Sur coreando su nombre: «¡Rubén Yáñez, Rubén Yáñez!».

Tras la dulce resaca y protagonizar una acción que quedará para los resúmenes del año, el meta regresó esta mañana al trabajo con el resto de sus compañeros, aunque se retiró pronto, junto a Guille Rosas -este con unas molestias-, al vestuario.

Borja Jiménez dirigió una sesión post-partido con matices diferentes a lo habitual. El técnico se reunió con sus jugadores a pie de campo para analizar algunos detalles del encuentro y, después, con la excepción de Yáñez y Guille, el resto participaron en el inicio de la sesión. Más tarde, los titulares ya se retiraron al gimnasio.

José Riestra presenció el entrenamiento, en el campo número 1, donde también se dieron cita las familias de los futbolistas, invitadas por el Sporting para conocer las instalaciones.