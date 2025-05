Javier Tebas: «No estamos preocupados por el Sporting de Gijón; el club no está en venta» El presidente de La Liga considera «exagerado» que Alejandro Irarragorri esté en busca y captura por un conflicto con la Hacienda mexicana «de 600.000 euros» y confía en el «proyecto» de Orlegi: «La compra no fue un capricho»

José L. González Jueves, 15 de mayo 2025, 13:16 | Actualizado 13:32h. Comenta Compartir

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, dio esta mañana un importante espaldarazo al proyecto del Grupo Orlegi en el Sporting de Gijón. El máximo responsable del fútbol profesional español respaldó en un acto en El Molinón la actuación del conglomerado mexicano durante un acto celebrado en las gradas del municipal gijonés en el que se habló de control financiero de los clubes ante representantes políticos, sociales y empresariales. «No estamos preocupados por el Sporting. El aficionado puede estarlo por la situación deportiva, pero no nosotros. Conozco la idea de Alejandro (Irarragorri) desde antes de comprar, llevaba años buscando un club para desarrollar su proyecto deportivo», afirmó el alto ejecutivo, quien negó que el club esté en venta. «No es verdad que el Sporting esté en venta. Cuando alguien quiere comprar viene y pregunta a La Liga. En España siempre hay clubes en venta y por este nadie ha preguntado».

Javier Tebas mostró además durante el acto su apoyo al presidente del consejo de administración del Sporting de Gijón y también del Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, quien tiene desde hace casi un año su residencia fijada en Washington y mantiene un conflicto judicial con las autoridades mexicanas, cuyos tribunales le han puesto bajo una orden de busca y captura. «Puede dirigir sus clubes desde donde quiera, por suerte no tiene que darle al balón. Hay que aclarar que el Santos tiene inspecciones de Hacienda y que hablamos de un tema de 600.000 euros. Me parece exagerado que se decrete la busca y captura. A veces las agencias tributarias son demasiado excesivas y buscan el escarnio público».

Javier Tebas: «No hay que pensar que estas inversiones se hacen a corto plazo. En el caso de Alejandro, es una persona que tiene muchos años de experiencia en el fútbol»

El máximo responsable del fútbol profesional español se mostró no obstante comprensivo con la afición rojiblanca, muy molesta por la deriva deportiva del club, que ha acabado peleando por no descender en dos de los tres años desde la compra del Grupo Orlegi. Aunque dijo entender la «preocupación» deportiva de los aficionados, Javier Tebas aseguró que la situación por la que pasa el Sporting ese la misma que se da en muchos clubes cuando tienen malos resultados deportivos. «Las circunstancias deportivas son las que son y hay que hacer autocrítica. Pero en lo que yo me fijo es si en hay proyecto o no. Las situaciones se incendian por los resultados deportivos». Cree Tebas que en Gijón sí que lo hay, al igual que ocurre en ciudades como Santander y Mallorca, equipos que pasaron por la Primera RFEF y que ahora están en una situación desahogada y luchando por altos objetivos deportivos. «No hay que pensar que estas inversiones se hacen a corto plazo. En el caso de Alejandro, es una persona que tiene muchos años de experiencia en el fútbol. Si dijéramos que fue un capricho, que conozco varios, pero en el caso de Alejandro no es un capricho. Hay un compromiso absoluto».

Javier Tebas apuntó además que el interés de Alejandro Irarragorri es que el Sporting de Gijón alcance altas cotas deportivas. «Con la inversión que ha hecho, Alejandro tiene un interés en que esto se gane elevadísimo».

David Guerra

El acto contó con la participación del presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, David Guerra, quien aseguró que el foco esta puesto en conseguir de forma matemática la permanencia. No obstante, el alto ejecutivo rojiblanco manifestó que la situación por la que está atravesando el club «está alentando un ruido innecesario que no tiene fundamento» en torno a la entidad. «Estamos aquí por el largo plazo. El compromiso es firme y es lo único real. Con nuestros aciertos y errores, vamos a seguir trabajando sin fecha de caducidad». El presidente ejecutivo del Sporting se refirió también a la situación del estadio, que presenta goteras en zonas cercanas a la grada de la Tribuna Oeste donde se desarrolló un acto al que acompañó la lluvia. «Así comprobamos el techo y nos ponemos en la piel de los aficionados. Hay muchas cosas por hacer».