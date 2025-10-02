Las entradas para el Sporting de Gijón-Racing de Santander, a la venta solo por internet Los abonados podrán adquirirlas de forma exclusiva hasta el martes, cuando se abrirá al público general. El precio inicial es de 36 euros

José L. González Jueves, 2 de octubre 2025, 13:12

El partido que el Sporting de Gijón jugará el 12 de octubre contra el Racing de Santander en El Molinón ha sido declarado de alto riesgo por Antiviolencia. La cercanía de ambas ciudades, el buen horario (16.15 horas) y el hecho de que coincida con un puente festivo llevaron al organismo estatal a tomar esta determinación. Siguiendo las indicaciones de seguridad que se dan para este tipo de citas, el club ha decidido que la venta de entradas se llevará a cabo exclusivamente a través de su canal telemático ya que «es imprescindible identificar con el nombre completo y el DNI tanto a las personas que utilizarán las entradas como al comprador de las mismas».

Las entradas ya están a la venta, pero solo para abonados del Sporting de Gijón. Los poseedores del carné de la presente temporada tienen un periodo de adquisición exclusivo que se prolongará hasta el martes a las 9 horas. Dos horas más tarde, también de forma exclusiva a través de internet, se abrirá la compra al público general. Las localidades tienen una única categoría y un precio inicial de 36 euros. El coste de las localidades irá variando en función de la demanda y los abonados podrán adquirir un máximo de dos pases.

Las localidades para el público en general estarán a la venta a partir del martes 7 de octubre a las 11 horas hasta el sábado 11 a las 23.59 horas (si hay disponibilidad). «Cumpliendo con la normativa vigente», el día del partido no podrá haber venta de entradas. Cada aficionado podrá adquirir un máximo de cuatro localidades.

El club ha activado también el sistema de cesión de asiento de abonados a la entidad para su posterior venta. Este proceso comenzará el lunes 6 de octubre y estará disponible en el área privada de la web oficial del club, «excepto para los abonados de la zona Sur cumpliendo con la normativa vigente para este tipo de partidos». Aquellos que opten por este sistema, y siempre que la plaza acabe por venderse, recibirán un 25% del precio de la localidad para ese partido. Este importe es acumulable y se descontará del abono de la temporada 2026-2027, con un límite establecido del 25% del coste total del carné del siguiente curso. El saldo es personal e intransferible y solo podrá ser canjeado al renovar el abono. Si el abonado no renueva de cara a la siguiente temporada, perdería el saldo acumulado.