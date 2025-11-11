David Guerra: «¿Rubén Yáñez? En breve tendremos buenas noticias» El presidente rojiblanco confirma que «estamos en el buen camino» con la renovación del meta hasta 2028 y sobre el mercado, aunque reconoce que ya se trabaja en «mirar alternativas», recuerda que «el objetivo es ganar el partido del fin de semana; nos queda una 'miniliga' para terminar el año

Javier Barrio Gijón Martes, 11 de noviembre 2025, 12:31 Comenta Compartir

David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, hizo un breve repaso a la actualidad deportiva del club durante el acto de hoy en la Cocina Económica. El dirigente se refirió al mercado de invierno, a la baja de larga duración de Loum, al momento del equipo y, sobre todo, al punto cumbre en el que se encuentra la renovación de Rubén Yáñez, que será una realidad en los próximos días, en una operación adelantada por EL COMERCIO, que ha venido informando de la reanudación de las negociaciones y su buen rumbo desde el pasado mes.

«Estamos en el buen camino con Rubén», reconoció David Guerra, quien valoró al meta catalán: «Creemos que es un gran portero, seguramente de los mejores de la categoría y lo ha demostrado». El dirigente deslizó que «en breve tendremos buenas noticias públicas» y subrayó que «estamos convencidos del proyecto». Un proyecto, añadió, que «sea sólido y nos dé resultados a corto plazo».

Por lo demás, el dirigente instó a todo el mundo a centrarse en el partido del domingo frente al Eibar. Sobre todo cuando fue preguntado por el mercado invernal, que ya empieza a examinar el Sporting de forma interna. «Con el tema del mercado comprendo el interés y la expectación, pero mal haríamos nosotros si dejásemos de tener el foco en lo que tenemos durante la semana», subrayó. Por supuesto, reconoció, «el club no deja de trabajar en mirar alternativas, pero claramente lo que tenemos por delante es una semana para conseguir la victoria y estar en las posiciones que queremos».

A renglón seguido, Guerra recordó que «nos queda una 'miniliga' para lo que queda del año y, luego, el segundo tramo», aprovechando para hacer un guiño velado a la caída que experimentó el proyecto la pasada temporada por estas fechas: «Si atendemos al histórico, haríamos muy mal si no tenemos el foco donde debemos».

Más tarde, el dirigente recordó la lesión de larga duración de Loum. «Veremos qué decisiones se pueden tomar», esquivó ante la pregunta de si el club recurrirá al mercado de jugadores libres, algo que no se contempla en este momento. «Seguimos mirando alternativas sabiendo que hasta que termine el mercado tenemos margen para examinar y ver qué necesitamos», concluyó.

El objetivo del proyecto

Por lo demás, Guerra se refirió al objetivo. «No va a cambiar nunca. Siempre será aspirar a más y estar arriba», indicó a nivel general, con una salvedad que consideró importante: «El objetivo es ganar el partido del fin de semana porque, de lo contrario, empezamos en un debate que no nos va a hacer bien».

«Tenemos confianza en este grupo de jugadores y en acabar bien este tramo que nos resta de año. Estamos muy contentos con el cuerpo técnico, nos hemos ido conociendo», concluyó cuatro días después de que se cumpliera un mes de la llegada de Borja Jiménez a Gijón.

Temas

Sporting de Gijón