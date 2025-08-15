Yáñez, sobre su posible renovación con el Sporting de Gijón: «Estamos en ello, estaría muy contento de seguir los máximos años posibles» El capitán rojiblanco asegura que «vamos a intentar ser un equipo muy equilibrado, sólido y que tenga muy buena pegada». El club confirma que ya supera los 23.000 abonados

«Creo que va a ser un año ilusionante». Rubén Yáñez, capitán del Sporting de Gijón, se mostró confiado este mediodía del momento en el que llega el equipo al banderazo de salida a la temporada 2025-2026, que vivirá su primera entrega el lunes con la visita del Córdoba a El Molinón (19 horas). «Llegamos bien», prometió. «Veo al equipo preparado, veo que ha hecho un trabajo muy bueno durante la pretemporada», apuntó tras el entrenamiento en El Molinón, en el que volvieron a dejarse ver Gaspar y Justin Smith. Los dos, al igual que el día anterior, completaron una parte de la sesión y mantienen sus opciones de llegar al encuentro.

Yáñez analizó el trabajo realizado en la pretemporada y anticipó el Sporting que espera. «Las intenciones van a ser mostrar ese punto extra de competitividad, más garra en el campo, ser más sólidos, recibir menos goles e intentar ir a por el partido durante los noventa minutos, además de tener el máximo control», aseguró. Y aunque incidió en varias ocasiones que una de las prioridades está en mejorar la solvencia defensiva, el gran lastre del curso pasado, señaló que eso no implicará que el equipo tenga menos vuelo en ataque: «Vamos a intentar ser un equipo muy equilibrado, muy sólido, y que tenga muy buena pegada. Es la identidad que busca el míster y creo que estamos en camino de ello y que tenemos jugadores. Estoy tranquilo para empezar la Liga».

También llamó su atención sobre el estirón que ha pegado el Real Sporting de Gijón, que ha incorporado jugadores físicos este verano, como Perrin, Justin Smith y el propio Loum, cercanos a los 1,90 metros. «Puede ser (que sea positivo). La Segunda está siendo una liga muy física y larga, y que vengan jugadores con gran capacidad física siempre va a ayudar», reflexionó el capitán del equipo, añadiendo que «a balón parado o en estrategia, incluso en situaciones de disputa, es un punto a favor».

El portero rojiblanco, que termina contrato el próximo 30 de junio, hizo un punto y aparte para valorar su situación contractual, reconociendo que ya hay conversaciones abiertas para su continuidad más allá del verano. «Estamos en ello», declaró, insistiendo en focalizarse en la jornada: «Ahora priorizamos este fin de semana, en empezar a competir ya, y eso es algo que vamos hablando y se verá». Pero sí confirmó que «sí estamos hablamos, hay un contacto directo». A renglón seguido manifestó su deseo de renovar y continuar: «Sí, estoy muy contento aquí y la verdad que estaría muy contento de seguir los máximos años posibles, ya veremos».

De vuelta al presente, Yáñez no se escondió sobre el objetivo, asumiendo que «esta temporada y las que vienen debe ser mirar hacia arriba; al menos a mí, personalmente, no me gusta mirar hacia abajo porque se pasa muy mal». Con este punto de partida, continuó, «tengo la máxima ambición de estar lo más arriba posible». Más adelante valoró de forma positiva la disputa del primer partido en El Molinón: «Jugar en casa es un plus para nosotros, creo que vamos a tener una afición con muchas ganas de animar, de apoyar, queremos ver El Molinón lleno otra vez y creo que eso es un punto a favor».

Con respecto a los nuevos fichajes, el meta se refirió a las llegadas de Perrin y Pablo Vázquez: «Van a aportar mucha garra, competitividad, y van a aportar muchísimo con el objetivo de tener solidez defensiva y de ser más compactos». Y en un resumen más general sobre los nuevos, concluyó que «todos los que han venido van a aportar muchísimo, ya se está demostrando en los entrenamientos y creo que son jugadores muy válidos para competir en Segunda y mirar para arriba».

Tuvo una reflexión personalizada para Gelabert y Dubasin, las dos grandes inversiones de este verano y que ya fueron futbolistas decisivos el curso pasado, cuando jugaron en el Sporting como cedidos: «Han demostrado ser muy importantes en el equipo y el esfuerzo del club nos va a ayudar muchísimo, son muy diferenciales». Y dejó una primera impresión sobre el mediocentro Mamadou Loum, que hoy completó su tercer entrenamiento. «Ha venido bien y es un chico que se va a integrar rápido al grupo, es muy abierto y tiene una gran capacidad física. Solo hay que verlo», explicó. De su capitanía concedió que «asumo con mucho honor defender los valores de un club tan grande, con una afición tan grande, y eso es un sueño para muchos».

Por otra parte, el Sporting ya supera los 23.000 abonados, según informó este mediodía, confirmando el gran respaldo social que está recibiendo el proyecto. En ese sentido, la campaña de altas sigue abierta y sin fecha de cierre prevista. Lo que es seguro que el plazo para que los nuevos abonados se puedan registrar seguirá, al menos, durante todo el mes de agosto. «Es un extra. Vendrá una afición con muchísimas ganas, creo que El Molinón estará precioso. La primera jornada es especial y, sobre todo, jugar en casa. Nos van a dar mucho», agradeció, dando portazo al curso pasado. «No fue el año esperado y deseamos que nos vaya mejor. El año pasado fue extraño, pero la afición siempre va a estar ahí con independencia de los resultados. Este es un club con una masa social muy grande».

