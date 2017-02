Natalia, la hija del empresario lenense asesinado en Argentina ha roto su silencio. Estaba casada con Santiago Coronas, yerno de Roberto Fernández Montes, y uno de los acusados del crimen. Visiblemente afectada, concedió una entrevista en el programa Telenoche donde explicó que jamás se le pasó por la cabeza que su pareja fuese capaz de hacer algo así.

«Esto es una película de terror. Nos arruinaron la vida. Lo que hicieron con mi papá es una atrocidad». Natalia, según publica el diario Clarín. contó que descubrió en mayo del 2016 que su pareja había estafado a su padre y que no se divorció porque el hombre la amenazó con quitarle la custodia de sus hijos. «Hasta es momento era un persona impecable, con algunos rasgos que no hacía fácil la convivencia; era obsesivo en el orden, muy compulsivo», relataba la joven.

Destacó que la relación entre padre y yerno era sensacional, como uña y carne. «Era como el hijo varón que no tenía. Nunca se imaginó esto mi papá. Me decía 'este es un estúpido'. Mi papá confió demasiado hasta el punto de darle el PIN de la cuenta bancaria... Sabía dónde guardaba los ahorros, hasta eso le confió», añadía. Entre tanta confianza, «amás me dio indicios que podría hacer semejante atrocidad», sumó Natalia.

La hija de Roberto asegura que se quedó completamente en 'shock' cuando vio las grabaciones de la cámara de seguridad en la que aparece su pareja. «Fue tal la negación que no llegué a reconocerlo». En la entrevista, el abogado de Natalia Fernández Montes rechazó la liberación del mecánico —que había sido acusado como uno de los posibles autores del crimen—. «El mecánico es culpable, no tengo ningún tipo de dudas. Estoy pidiendo que vuelva a la cárcel», cerró el letrado