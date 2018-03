Cristina Cifuentes, acusada de falsificar notas para obtener un máster La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. / EFE eldiario.es revela que el expediente de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Universidad Rey Juan Carlos fue alterado dos años después de la supuesta obtención de un título para cambiar la calificación de dos asignaturas EL COMERCIO Gijón Miércoles, 21 marzo 2018, 11:42

Cristina Cifuentes obtuvo un título de máster con notas falsificadas. Es la exclusiva que ha dado a conocer este miércoles eldiario.es, que publica una imagen del sistema de gestión de alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos que cuestiona la validez del expediente de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según la información del periódico digital, Cifuentes (PP), entonces delegada del Gobierno en la capital, se matriculó en el curso 2011-2012 en el máster 'Derecho Autonómico' y, de acuerdo a su expediente académico, aprobó todas las asignaturas (60 créditos) ese mismo año. Sin embargo, el pantallazo del programa de gestión de alumnos que publica eldiario.es extiende las sospechas sobre la superación de dos asignaturas que sumaban 27 créditos, casi la mitad del título.

eldiario.es desgrana que, al término del curso 2011-2012, la calificación de esas dos materias era 'no presentado', algo que cambió en 2014, cuando pasaron a constar sendos 'notable' (con una nota de 7,5). Entre ambos periodos no hay nuevas matrículas (trámite obligado para poder volver a examinarse de las asignaturas pendientes y obtener el título), pero sí el rastro digital de una funcionaria que no trabajaba en el servicio de posgrado, quien ha explicado que solo se realizaban rectificaciones de notas previa petición por escrito de un docente. No obstante, según recoge el medio, no recuerda si hubo tal petición y el profesor que entonces impartía las materias remite «a las autoridades de la universidad».

Otro dato puesto de manifiesto por eldiario.es es que la defensa del trabajo de fin de máster en la Rey Juan Carlos, de acuerdo a su propia normativa, solo es posible una vez que el estudiante ha superado el resto de la materias, «para lo que deberá entregar la justificación correspondiente», y llama la atención que entre la obtención de la nota de la última asignatura y la calificación del trabajo apenas «pasa un minuto».

La información, respecto a la que se espera un pronunciamiento de Cristina Cifuentes, que ha pedido su expediente a la Universidad, ha suscitado ya un sinfín de reacciones en las redes sociales ('Cristina Cifuentes' es trending topic en Twitter-España) y no pocas críticas de dirigentes políticos como Alberto Garzón (IU) o Pablo Iglesias (Podemos). De hecho, ya hay voces que piden la dimisión de la presidenta.

Son piratas para todo. Cristina Cifuentes (PP) obtuvo un título de master con notas falsificadas. Aunque no se presentó a dos asignaturas una funcionaria las convirtió en notables por orden de alguien de “arriba”. https://t.co/61aHRjEx1l — Alberto Garzón (@agarzon) 21 de marzo de 2018

En Alemania dimitió un ministro por copiar tres párrafos de su tesis doctoral. Si efectivamente a Cifuentes le han aprobado asignaturas que nunca aprobó falsificando un documento público, su dimisión debe ser inmediata. Los estudiantes de verdad se esfuerzan, no hacen trampas pic.twitter.com/LOuX3xtOrF — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 21 de marzo de 2018

Hace falta una aclaración explícita, verosímil y convincente de lo sucedido. Se trata de un asunto de gravedad que, de no hacerlo, afectaría, a la credibilidad y honorabilidad de la presidenta Cifuenteshttps://t.co/9Xrk08Tjf0 — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) 21 de marzo de 2018