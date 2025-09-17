El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tino Vázquez en su llagar Panizales, con algunos premios. J. C. Roman

Echa el cierre el llagar Panizales de Mieres, creador de la sidra de hielo

«Los números ya no cuadraban», explican sus gestores, que clausuraron todo el complejo hace cinco meses ante las pérdidas acumuladas

Marta Varela

Mieres

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:35

La sidra de Asturias recibía el máximo reconocimiento al ser declarada la Cultura Sidrera Asturiana Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 4 ... de diciembre de 2024. Pero, en menos de cinco meses, la bebida asturiana por excelencia recibía un mazazo impensable con el cierre de uno de sus pilares principales: el mierense llagar Panizales, un verdadero templo que conjugaba el respeto a la tradición con una cuidada alquimia que llevó a creaciones como las primeras sidra de hielo y sidra de fuego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»
  2. 2 Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
  3. 3 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  4. 4 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  5. 5

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  6. 6 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  7. 7

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  8. 8 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  9. 9 Las patatas bravas de dos asturianos, candidatas a proclamarse mejores del mundo
  10. 10 Dos heridos en el choque entre un autobús y un coche en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Echa el cierre el llagar Panizales de Mieres, creador de la sidra de hielo

Echa el cierre el llagar Panizales de Mieres, creador de la sidra de hielo