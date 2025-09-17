Echa el cierre el llagar Panizales de Mieres, creador de la sidra de hielo

La sidra de Asturias recibía el máximo reconocimiento al ser declarada la Cultura Sidrera Asturiana Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 4 ... de diciembre de 2024. Pero, en menos de cinco meses, la bebida asturiana por excelencia recibía un mazazo impensable con el cierre de uno de sus pilares principales: el mierense llagar Panizales, un verdadero templo que conjugaba el respeto a la tradición con una cuidada alquimia que llevó a creaciones como las primeras sidra de hielo y sidra de fuego.

Y es que innovar y arriesgar en ocasiones, como le ha ocurrido a Faustino Panizales, cabeza visible de este complejo sidrero mierense, se paga demasiado caro: cerrando su negocio.

«Los números no estaban cuadrando, a pesar de tener el restaurante lleno y grandes clientes», apuntan sus gestores. El complejo comenzaba a acumular deudas y, ante la posibilidad de no poder asumirlas, se decantaron por el cierre. Entre las causas del descuadre económico del complejo, ubicado en la zona rural de Espinero, a escasos tres kilómetros del centro de Mieres, está el cierre de importantes empresas que tenían como clientes y que suponían ingresos considerables para el llagar mierense.

Si bien el cierre del llagar y del restaurante anexo ha supuesto un mazazo para sus clientes, los propietarios aseguran que «continuaremos luchando para salvar este bache y ver si es posible comenzar de nuevo». Una posibilidad que es aplaudida por los propios clientes, que no entienden este cierre.

El llagar Panizales empezó como empresa en 1992, con una modesta producción de 13.000 botellas, pero llevaban haciendo sidra concretamente desde 1866, según se recoge en un documento familiar. El respeto a la tradición es parte de su esencia, pero la innovación les hizo un hueco en todo el mundo. Fueron los primeros en crear la sidra de hielo en 2007; el 4 de diciembre de 2008 se presentó en el Museo de la Sidra. Con ella han cosechado los mejores premios nacionales e internacionales, y está presente en muchos restaurantes con estrella Michelin. Lejos de estancarse, se aventuraron con la sidra de fuego.

En Mieres son reconocidos como impulsores y colaboradores de todo tipo de eventos, tanto en la zona rural como en la popular Folixia mierense; además, eran famosas sus ofertas gastronómicas y sus visitas al llagar, donde mostraban a los participantes la elaboración artesanal de sidra asturiana. Los mierenses aseguran que sus espichas son inolvidables, realizadas en un ambiente familiar y festivo.