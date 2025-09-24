El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La central de La Pereda, Mieres E. C.

SOMA y CC OO ven beneficioso para las cuencas el acceso a la red eléctrica de La Pereda

«La piedra angular de todo este proceso, que es el plan de empresa de Hunosa, no se acaba de concretar», recuerda José Luis Alperi

Marta Varela

Mieres

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:27

La constatación de la adjudicación, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), del nudo de transición justa de La Pereda ... , con objeto de otorgar los derechos de acceso a la red eléctrica, ha sido recogida con satisfacción por los sindicatos mineros SOMA-FITAG-UGT y Comisiones Obreras. Remarcan desde las dos centrales las obligaciones de mantener y aumentar el empleo en la instalación. Hunosa se compromete a crear un total de 1.565 empleos equivalentes a tiempo completo anualizados a lo largo de, al menos, seis años. Esto supone una media de mantenimiento de 260 empleos en cada uno de los ejercicios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  4. 4 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  5. 5 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  6. 6 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  7. 7 Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, hospitalizada tras sufrir «amenazas» y hallar su coche vandalizado
  8. 8 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo
  9. 9 Adiós a Claudia Cardinale, icono del cine italiano
  10. 10 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio SOMA y CC OO ven beneficioso para las cuencas el acceso a la red eléctrica de La Pereda

SOMA y CC OO ven beneficioso para las cuencas el acceso a la red eléctrica de La Pereda