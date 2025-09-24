SOMA y CC OO ven beneficioso para las cuencas el acceso a la red eléctrica de La Pereda
«La piedra angular de todo este proceso, que es el plan de empresa de Hunosa, no se acaba de concretar», recuerda José Luis Alperi
Marta Varela
Mieres
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:27
La constatación de la adjudicación, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), del nudo de transición justa de La Pereda ... , con objeto de otorgar los derechos de acceso a la red eléctrica, ha sido recogida con satisfacción por los sindicatos mineros SOMA-FITAG-UGT y Comisiones Obreras. Remarcan desde las dos centrales las obligaciones de mantener y aumentar el empleo en la instalación. Hunosa se compromete a crear un total de 1.565 empleos equivalentes a tiempo completo anualizados a lo largo de, al menos, seis años. Esto supone una media de mantenimiento de 260 empleos en cada uno de los ejercicios.
El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, considera que el nudo de transición justa de La Pereda se haya asignado definitivamente a Hunosa «es una noticia muy positiva para las comarcas mineras». Valoración coincidente con la del secretario general de Industria en Comisiones Obreras, Nacho Requena: «Esta adjudicación definitiva supone un paso decisivo de cara al proceso de transformación de la central de La Pereda», destacó.
Ambas centrales sindicales siempre han estado al lado de la hullera en este proyecto de transformación del carbón a la biomasa de la central de La Pereda, en Mieres, como plan estratégico para las cuencas y que cumple con todas las garantías medioambientales, avalando su posición en que este proceso transformador supone la continuidad de la instalación mierense y la viabilidad de la sociedad pública. En contra, se mantiene activo un movimiento vecinal que teme que la nueva central de biomasa sea un paso previo para convertirse en una futura planta de incineración, algo que empresa y sindicatos descartan.
Futuro
Desde el SOMA-FITAG-UGT se recuerda que «hay hitos que se van cumpliendo poco a poco», para a continuación incidir en que «la piedra angular de todo este proceso, que es el plan de empresa de Hunosa, no se acaba de concretar». Aprovecha para lanzar un incisivo recordatorio a la hullera: «por lo que resulta cada día más importante que la dirección de SEPI y la dirección de Hunosa resuelvan el futuro de la empresa pública». Y es muy importante, porque la adjudicación del nudo de transición conlleva unas obligaciones de empleo, formación e inversiones que se deben cumplir bajo un plan estratégico. Finalmente, cabe señalar también que Red Eléctrica de España -REE- debe elaborar su plan de inversiones para modernizar la infraestructura energética de Asturias y que realmente sirva a nuestra modernización industrial.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.